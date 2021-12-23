【滬深港通】官媒：嚴管假外資短期不明顯影響北向資金　長遠利真外資進入中國

▲ 官媒稱嚴管假外資短期不明顯影響北向資金，長遠利真外資進入中國市場。

中證監日前計劃修改《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定》，列明滬深股通投資者不包括內地投資者。內地官媒《經濟日報》今日發文，稱嚴管假外資短期不會明顯影響北向資金動向，且長遠有利資本市場高水平雙向開放，吸引越來越多真外資通過滬深股通、QFII等進入中國市場。

文章指出，出於獲取更低配資成本、躲避監管等原因，近年部分內地投資者在港開立證券賬戶及北向交易權限，通過滬深股通交易A股，給市場造成了北向交易中有假外資的印象。

目前此類交易總體規模不大，交易金額在北向交易中佔比保持在1%左右。投資者數量約有170萬名，大部分無實際交易，近3年有北向交易的內地投資者約有3.9萬名。文章指上述數字看上去雖不足為道，但北向資金一向有「聰明錢」之稱，資金動向對普通投資者的投資決策有一定影響。內資披上「外資馬甲」，較容易躲避內地監管，對A股普通投資者投資決策進行干擾，存在跨境操縱等潛在風險。

兩種交易途徑或為不法者提供洗錢渠道

文章續稱，從中證監過往披露的查處案件看，有投資者利用多個香港賬戶和內地賬戶，大搞暗箱操作，通過快進快出、盤中拉擡等手法，操縱股票非法牟利。此外，內地賬戶和香港賬戶兩種途徑交易，還可能為部分不法投資者提供洗錢通道。

對於有人擔心從嚴監管「假外資」將導致北向資金大面積流出，造成A股市場震動，文章認為，當前假外資規模較小，活躍投資者不算多，難以對資金走向造成決定性影響。同時，監管部門在制度安排上也作了充分考慮，設置一年過渡期，防止政策緊急剎車對投資者造成損失，盡可能地減少市場波動。

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