假期前夕交投淡靜　人行減息人幣堅挺

假期前夕外滙市場交投淡靜，在缺乏重要數據及政策公布下，市場較為關注Omicron變種病毒的發展，儘管歐美疫情傳播迅速，一些國家考慮進一步收緊防疫政策，但早期研究顯示Omicron變種病毒殺傷力較輕微，需要住院接受治療的比率遠低於Delta變種，再加上輝瑞新冠口服藥在美國獲緊急使用授權，風險胃納反彈，美股近日回升，美滙則回落至近96水平。

本周初人行意外下調1年期貸款市場報價利率（LPR）後人民幣滙價反應不大，部分市場人士似乎已經預見人行或減息，而且下調幅度只有5基點，人民幣滙價堅挺。然而，筆者認為人行減息政策意義仍高，首先，減息顯示中國經濟下行壓力加大，中央經濟工作會議指出，政策發力適當靠前，意味降準減息將陸續有來，中美息差將會正式進一步收窄，對人民幣滙價勢將構成壓力。另外，人行在沒有下調中期信貸便利（MLF）收益率下透過降準推動LPR減息，將為人行降低企業信貸利率帶來更大空間，促進實際利率下降。筆者認為，人行已經明確為人民幣升值劃下一道紅綫，再升空間不大，而中美貨幣政策分化將推動人民幣重返6.4水平。