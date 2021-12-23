▲ 【騰訊派京東】騰訊上市公司王國價值逾1.7萬億港元 為何偏偏選擇派京東？

騰訊 （00700） 以實物分派京東集團 （09618） 作中期股息， 引起市場熱議。騰訊投資「八足咁多爪」，除了京東，也有投資美團 （03690） 、快手 （01024） 、嗶哩嗶哩 （09626） ，為何騰訊今次偏偏選京東呢？

據騰訊中期報告，騰訊至今年6月底，不計附屬公司的上市投資公司權益公允值14459.78億元人民幣，折合相當於17,763億港元。雖然中資科網股下半年股價明顯調整，騰訊萬億上市公司王國如何解鎖向來是投資界關注之處，騰訊以往分派閱文 （00772） 、騰訊音樂都是屬於附屬公司分拆上市，分派佔少數股權的投資公司，京東可算首例。

騰訊700實物派中期息前景怎預示？持蟹貨要閃？ 【按此即睇】

騰訊在通告解釋，其投資策略之一是於投資公司可為其未來計劃自行籌集資金的適當時候退出投資。董事會相信，京東集團現已達致此情況。事實上，京東2020年中回港第二上市以來，短短一年半已分拆京東健康 （06618） 、京東物流 （02618） ，並在來港上市前已分拆達達集團（美：DADA）在美國納斯達克交易所上市。在擬分拆的資產中，京東僅差京東數科未成功上市。京東數科今年3月30日突撤回科創板上市申請後，上市進展一直未有下文。 雖然如此，京東的主要業務已建立獨立的融資渠道。

今年受累監管風暴，中概科技股急跌，但相對而言，京東的表現仍相對硬淨。受累騰訊減持消息，京東股價今日曾跌逾一成，但該股今年表現仍不亞於ATM中表現最好的美團 （03690） 。今年以來，京東股價下跌24%，反觀騰訊及阿里巴巴 （09988） 分別下跌了37%及56%。

騰訊的另一些港股投資如快手、嗶哩嗶哩上市以來也下跌33%及56%，以高位計，下跌幅度更為誇張。騰訊選擇在相對「高位」減持京東派息，亦不難理解。

【2022年選股攻略】陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看）

相關文章：

【騰訊派京東】京東股東大洗牌 騰訊南非大股東成京東第二大股東、減持壓力未除？

【騰訊派京東】騰訊派京東製造碎股 散戶套現要捱多少差價？

【騰訊派京東】騰訊小股東難避京東碎股 碎股交易如何安排？有銀行推碎股沽出免佣優惠

【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東、21股送1股京東 騰訊半日升4%京東曾挫一成

騰訊700派中期息科技股短綫現沽壓？對美團3690影響有多大？【按此即睇】

記者：吳敏芳