▲ 【名家看法】交銀洪灝：港股已跌入深度價值窪地 市場見底是險象環生的過程

交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝發表報告指，香港流動性收緊及國內強監管態勢的雙重影響下，香港市場已跌入深度價值窪地。然而，對外關係仍然處於微妙的平衡關口，這種不確定性就算可以量化也難以精確地估量。

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「港股在如此委頓低迷的水平上，估值應該至少反映了香港市場面對的部分不確定性。市場見底是一個變化莫測險象環生的過程，但聖誕老人的禮物總是在一個大雪紛飛的夜晚經由一個狹長黢黑的煙囪從天而降的。」

他提到，今年以來，人民幣匯率一路走強，直至最近一個月在央行大幅調貶人民幣匯率參考價之後才有所緩和。與此同時，香港金融管理局一直致力於持續「縮表」，回收香港市場的流動性。他認為，在儲局結束量化寬鬆並將於2022年開始加息之前，這是一項審慎的舉措。「恒指在這一過程中不幸淪為了貢品，然而，金管局的縮表節奏似乎已經跨越了其峰值，因此恒指的下行壓力應該會開始緩解。」

洪灝指，據資產配置模型顯示，香港市場在投資組合配置中展現的價值，有如亞洲金融風暴、2008年次貸衰落、2015年6月泡沫破滅以及2020年3月新冠疫情所造成的史詩級別拋壓的時間節點般。

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另外，洪灝稱，中國出口、人民幣匯率以及外匯流入的異常強勢表明，必定存在投機資本借出口之便潛入中國國內市場的可能性。這正是中國央行未雨綢繆採取措施提高外匯存款準備金率、引導人民幣參考匯率走弱，同時中國證監會嚴打「假北水」的原因。

他續指，由於中國的資本流動仍未完全開放，這造就了一個免受外國市場風雲變幻、國內行業強監管態勢影響的避風港。與此同時，中國離岸股票面對國內政策走向和離岸流動性收緊總是首當其衝。這種流動性狀況的兩極分化態勢是今年中國離岸與在岸市場表現大相徑庭的原因所在。

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