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【奢侈品商機】CHANEL經典款有價有市　加價6成冀追上Hermes？

商業 14:54 2021/12/23

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CHANEL店外不時可見排隊人龍。（資料圖片）

港人愛追上潮流，也愛購買名牌產品，在尖沙咀CHANEL店門外也不時可見等候進店的人龍。CHANEL最近宣佈手袋再次加價，其發言人表示，原因是不明確的匯率波動、生產成本有變，從而確保全球產品價格維持相若。

【供應鏈危機】供應鏈響警號　日本麥當勞薯條短缺

據Bloomberg報道，CHANEL自2019年起實施限購措施，並持續提高暢銷的經典手袋款式價格。是次加價的商品，包括小尺寸的Classic Flap Bag，將在美國市場加價60%，售價至8,200美元（約6.4萬港元）。

【離職潮】美國人今年交近3900萬份辭職信　16%員工表示每周工作超過60小時

另外CHANEL的2.55款式，在2年內經歷了4次加價後，現從6月份售價7,400美元（約5.8萬港元），加價至9,500美元（約7.4萬港元），增幅約78%。

【聖誕商機】聖誕連假中菜亦旺場　餐廳建議酒水配搭谷消費

物以罕為貴，有奢侈品同業高層和分析師均分析，CHANEL的增幅表明企業採取激進的戰略。因為其瞄準高端競爭的對手，希望走入Hermès的市場，而非與Louis Vuitton或Gucci競爭。故需要控制品牌最受歡迎的商品，以維持品牌價值。

責任編輯：馬意文

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