【人事變動】東周刊前社長關慧玲任有線寬頻集團新聞總監　另宣布5項高層任命

▲ 【人事變動】東周刊前社長關慧玲任有線寬頻集團新聞總監 另宣布4項高層任命

有線寬頻 （01097） 宣布6項高層人士任命，包括正式宣布東周刊前社長關慧玲，將加盟有線寬頻出任集團新聞及資訊總監，並出任香港有線新聞及有線財經媒體總經理，將在明年1月3日履新。有線寬頻股價偏軟，最新報0.068元，跌2.86%。

關慧玲今年11月辭任東周刊社長｜【下一頁】

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據公告，關慧玲將會帶領有線電視新聞及公共事務副總經理許方輝及謝燕娜等人，提升新聞質素及推動資訊內容創新。

此外，有高層由虛擬銀行轉投有線寬頻。富融銀行（Fusion Bank）前市務總裁雷紹麟，將出任有線寬頻集團策略及業務轉型總監，而許麗君、項偉倫、郭秋賢、葉嘉成4人將出任業務轉型主管。

有線寬頻指，深信新的管理人員任命將有助集團發揮自身優勢，繼續有效執行轉型策略，以把握市場機遇。

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