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【CES 2022】再有科企退出CES　主辦方：照常舉行無意推遲

科技 15:35 2021/12/23

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CES主辦單位消費者科技協會（CTA）依然「企硬」，強調明年CES會如期舉行。

科技界盛事之一的美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES），將於明年1月5日揭幕。但由於Omicron新變種病毒株擴散全球，多間科技大廠如亞馬遜（Amazon）、Meta、Twitter、Pinterest等，都表示在疫情考量下決定不參展。惟CES主辦單位消費者科技協會（CTA）依然「企硬」，強調明年CES會如期舉行。

【CES 2022】Omicron確診數激增　亞馬遜、Meta、Twitter取消參與CES實體展

【三星動向】Galaxy S21 FE即將登場？三星官網意外現身

CTA在多間科技大廠表態退出後發表聲明，指明年的CES仍將如期舉行，也將採取必要的防疫措施，如線下參加者必須接種疫苗、佩戴口罩並配合篩檢等。CTA預計，與過往CES的參加人數接近20萬人相比，明年的參加人數將會減少，預計屆時將有5萬至7.5萬人參加。

到目前為止、T-Mobile、亞馬遜、Meta、Twitter、Pinterest、iHeartRadio等企業已明確表示不會派人現場參加。高通、Sony和Google及自駕技術公司Waymo等企業則表示，目前仍正在研究參展或舉行會議等計畫。芯片製造NIVIDA將安排兩名高層，以視訊方式發表主題演說。

現代汽車集團表示，會長鄭義宣有意出席、SK集團會長崔泰源據傳也考慮參展。美國汽車製造大廠通用汽車公司則表示，行政總裁巴拉（Mary Barra）仍打算在1月5日親自出席，展示通用的Silverado電動皮卡車並討論公司策略。手機製造商OnePlus和宏達電旗下虛擬實境裝置部門HTC Vive在內的幾家科技公司，也打算出席CES。

【Wi-Fi 7】新一代Wi-Fi快2.4倍！　預計明年CES登場

責任編輯：曾曉汶

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