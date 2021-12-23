▲ 【新疆爭議】英特爾Intel停用新疆產品 急發聲明「遵守美國法律、對中國客戶歉意」

英特爾（Intel，美：INTC）成為新一家外資企業因新疆議題成磨心。新疆人權議題成為美國、歐洲多國關注事件，並要求企業停用新疆產品，引發中國不滿，英特爾本月向供應商發信，英特爾須停用來自新疆產品或服務，事件在內地引發風波，公司急發聲明解釋停用新疆產品是因為需要遵守美國法律。

英特爾信件有關新疆議題內文提及：

我們的投資者和客户已詢問英特爾是否從中國新疆地區採購產品或服務。多個國家與地區的政府已對來自新疆地區的產品實行限制。因此，英特爾需要確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。

有關內容經內媒報道後，不乏內地網民在社交平台向英特爾表達不滿，「嫌錢賺得多了」「人民幣裡不是有新疆的長絨棉嗎？英特爾這錢你怎麼收的下啊？」。

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英特爾：對中國深懷敬意

中國內地為英特爾最大收入來源地，英特爾今日（23日）發表公開聲明，首句即提「英特爾對中國深懷敬意」，並指公司在中國投資逾36年，有逾1萬名員工，「感謝大家提出的質疑和顧慮，並尊重該問題（新疆議題）在中國的敏感性」。

英特爾強調，有關停用新疆產品或服務的初衷是確保遵守美國法律，對引述中國合作伙伴疑問和顧慮「深表遺憾」，重申信件只出於合規合法初衷，別無他意。

▲ 英特爾公開信

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多企曾捲「新疆棉」風波 分析料Nike 大中華市佔率被蠶食

新疆維吾爾人權問題成為中外外交爭議事件，多家跨國企業包括Adidas、H＆M、Nike都曾因停用新疆棉，引發內地官媒和網民狠批。

Nike上季大中華銷售跌兩成，雖然公司解釋是受越南工廠停工影響，但分析料內地民族情緒高漲下，Nike市佔率或被內地本土品牌攤薄。

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