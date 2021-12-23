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駐日美軍軍費達成協議 日本年付約144億

環球政治 13:20 2021/12/23

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美國與日本近日就駐日美軍的軍費達成協議，日本每年平均負擔約2110億日圓費用，數目與近年來協議相近。日本外務大臣林芳正表示，今次達成軍費協議有助加強美國與日本之間的盟友關係。

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日本政府周二（21日）宣布，已經與美國達成協議，2022年至2026年間日本將負擔駐日美軍及家人軍費，合計為1.0551萬億日圓（約721.04億港元），每年平均約2110億日圓（約144億港元）。費用與上一次協議相比，增加750億日圓（約51.25億港元）。

外務大臣林芳正同日發聲明表示，在日本持續支持下，美日雙邊防衛合作將加強雙方關係及準備，包括改善美軍與日本自衛隊的協作能力。據悉，軍費更包括首次用作聯合訓練所需新系統的採購費及為加強快速反應能力增加的設施建設費。

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防衛相岸信夫則指出，協議內容在加強日美同盟方面不僅有利於美軍，也有助於加強自衛隊的強韌性。

美國前總統特朗普（Donald Trump）年代，美國積極尋求日方大幅增加駐日美軍開支負擔。新協議下日方未來負擔的駐日美軍軍費已超越2021年2017億日圓（約137.83億港元）水平。

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責任編輯：吳漢培

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