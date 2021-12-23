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法總統馬克龍老婆被質疑係變性人 怒告右翼陰謀論者

環球社會熱點 13:23 2021/12/23

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右翼陰謀論者近月於網上，指控法國總統馬克龍妻子布麗吉特為變性人，更聲稱布麗吉特出生時為男性。由於網上不斷流傳相關傳言，布麗吉特宣布會採取法律行動控告散播傳言者。

拜登表態2024年爭取連任 前提係身體仲健康 【下一頁】 

法媒報道指，當地一個名為雷伊（Natacha Rey）的女性於極右翼雜誌上撰寫文章，指68歲的布麗吉特（Brigitte Macron），出生時名為Jean-Michel Trogneux以及性別為男。

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相關説法隨即出現在YouTube上深受歡迎的節目，大量反對疫苗、質疑新冠病毒的陰謀論者及極右翼人士在網絡廣泛傳播布麗吉特是變性人的説法。

雖然布麗吉特在首段婚姻育有3名子女，但外界未有因此對其性別釋除疑慮。

Twitter上也出現#JeanMichelTrogneux的hashtag（主題標籤），湧現大量質疑布麗吉特性別的帖文，甚至殃及前美國第一夫人米歇爾（Michelle Obama）。

【美國疫情】拜登將免費派5億家居檢測工具 下月起郵寄 【下一頁】 

英國廣播公司（BBC）報道指，針對布吉麗特性別的言論主要是由極右翼團體、反疫苗運動及散播陰謀論的「QAnon」（匿名者Q）團體推動。

布麗吉特的代表律師埃諾希（Jean Ennochi）向法新社證實，布麗吉特已決定提出訴訟，指相關法律程序正在進行中。

布麗吉特已非首次成為輿論攻擊目標。布麗吉特較馬克龍（Emmanuel Macron）年長近25歲，外界曾批評他們的年齡差距，以及布麗吉特曾為馬克龍老師的身份。

而法國明年將舉行總統大選，雖然馬克龍未公開證實有意參選，但外界普遍預期馬克龍會爭取競選連任。

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責任編輯：鄭錦玲

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