【罕見比例】LG新方形顯示屏幕　等同兩個16：9屏幕

▲ LG發布16：18新屏幕，稱可減頸部壓力。

新冠變種病毒Omicorn疫情嚴峻，在外界仍在憂慮美國消費電子展（CES）的實體活動，能否在下月初順利舉行之際，LG已搶先發布兩款新屏幕。

LG推出的兩款新屏幕，包括32吋4K超高清屏幕「UltraFine」及採用16：18顯示比例設計的「DualUp Monitor」。其中以較具獨特性DualUp Monitor，同時是市場上少有的規格，達2560 x 2880「Square Double QHD」解析度。在上下分割顯示畫面時，猶如將兩個16：9的21.5吋屏幕拼接一起。

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該款新屏幕還具有垂直拆分視窗功能，對於需要開啟多個視窗進行多工處理的人士，似乎較實用。LG表示，有別與一般屏幕，垂直設計的DualUp Monitor能減少用家因左右移動頭部而造成的頸部壓力。

另為了節省空間，該屏幕將隨附LG Ergo支架，可將其夾在大多數辦公桌和桌子上。LG將於明年1月5日至8日舉行的CES 2022中，分享更多有關這兩款新產品的細節。

LG預計仍會參展

雖然多間參展商已相繼宣布不會派員參加CES，但據彭博報道，LG表示除非主辦單位取消展覽，否則仍會參展。不過該展館將不會如以往那樣大規模，而是運用QR Code和AR技術來展示產品。

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責任編輯：殷凱怡