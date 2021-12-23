【全球最大稀土企業】中國稀土集團正式成立、三國企重組　中鋁升近一成、中鋁國際反跌一成

▲ 【全球最大稀土企業】中國稀土集團正式成立 中國鋁業、五礦資源大升

中國稀土集團正式成立，將聚焦稀土的科技研發、勘探開發、分離冶煉、精深加工、下游應用、成套裝備、產業孵化、技術咨詢服務、進出口及貿易業務。消息刺激相關股份炒起，中國鋁業 （02600） 曾升11.8%，高見4.74元，全日升9%，收報4.62元，成交5.7億元；五礦資源 （01208） 曾升最多13.1%，全日升6%，報2.5元，成交9920萬元。

近期爆炒的中鋁國際 （02068） 反跌一成，以全日低位2.47元收市，成交4370萬元。

其他有色金屬亦造好，南方錳業 （01091） 升4.7%，報1.1元，中國宏橋 （01378） 升7%，報8.48元。

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中國重組稀土企業，涉及五礦、中鋁等多家企業，看【下一頁】

國資委發布告指，經國務院批准，組建中國稀土集團有限公司，由國務院國有資產監督管理委員會代表國務院履行出資人職責。

中國稀土集團由中國鋁業母公司中鋁集團、中國五礦、贛州稀土集團重組而成，以實現稀土資源優勢互補、稀土產業發展協同、並引入中國鋼研科技集團，有研科技集團等兩家稀土科技研發型企業。

在股權分佈方面，國資委持有31.21%，中國鋁業集團有限公司、中國五礦股份有限公司和贛州稀土集團有限公司分別持有20.33%、中國鋼研科技集團有限公司、有研科技集團有限公司分別持有3.9%。

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