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【美國疫情】明年首兩月或增1.4億確診 50州現Omicron變種

環球社會熱點 13:13 2021/12/23

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新冠肺炎Omicron變種疫情持續，美國相關確診不斷增加。美國媒體報道，美國全數州份已錄得Omicron變種確診個案，更打破緬因州等州份住院等記錄。有美國大學研究利用疫情模型預測，美國在明年首2個月期間，或會合共增加1.4億宗確診個案。

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【ET開市直擊】港股能否反彈到年底 體育用品股再起動？【按此即睇】 

美國媒體NBC報道，全美50個州份已發現Omicron變種，距離新變種在美國首次被發現時間僅約3周。Omicron變種導致美國各地確診激增，紐約州、緬因州及華盛頓特區等地都錄得7日平均值新高。緬因州更錄得多項住院記錄新高，包括因新冠住院人數、深切治療部成年人總數等，美國俄亥俄州（Ohio）及威斯康星州（Wisconsin）等亦打破過往住院記錄。

華盛頓大學醫學院旗下健康指標與評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation，簡稱IHME）研究人員修改疫情模型，加入Omicron變種資料後表示，估計從明年1月1日到3月1日期間，美國或共增1.4億宗確診個案。研究人員更預測，疫情將在1月下旬時達至巔峰，平均每日新增280萬宗。

【2022年選股攻略】陸庭龍教路結構性通脹下投資部署【按此即睇】 

疫情縮短美國人均預期壽命近2年 二戰後最大跌幅 【下一頁】

IHME主任默里（Chris Murray）周三（22日）表示，因應Omicron變種廣為傳播，預計受感染人數將會激增，預測美國整體感染率將從目前約40%，在未來2至3個月內增至6成，並且全是感染Omicron變種。默里更透露，逾9成Omicron變種患者或永遠不會出現病徵，即大量確診者不會接受檢測，屆時政府或只會平均每日錄得約40萬宗病例。

研究亦預測，未來2個月內全球或增約30億宗確診個案，疫情巔峰期為1月中旬，平均每日新增3,500萬宗確診。

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責任編輯：李俊儀

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