【Google】Google Watch有望明年推出！　外媒爆產品將有自家聲控技術

▲ 早前外媒再傳出新消息，稱手錶將內置Google自家聲控技術，當用戶雙手在無法使用手機或沒有網絡的情況下，可直接透過聲控手錶來操作部份功能，增加手錶的實用性。（AFP）

Google首款智能手錶有傳明年登場，早前外媒再傳出新消息，稱手錶將內置Google自家聲控技術，當用戶雙手在無法使用手機或手機沒有網絡的情況下，可直接透過聲控手錶來操作部份功能，增加手錶的實用性。

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據《9to5Google》報道，發現近日在Pixel系列手機上釋出的Google應用程式更新版本中，透過挖掘程式碼發現到帶有「PIXEL_EXPERIENCE_WATCH」的Android功能標籤，推斷新手錶很可能會以「Pixel」名稱作為命名，甚至具備最新推出Pixel系列手機的獨家專屬功能。雖然外界目前估計品牌會使用「Pixel Watch」作為智能手錶的名稱，但Google未有為此作回應。

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報道亦推測，Google很可能打算將語音聲控助理與Wear OS穿戴系統作更深入的整合，以改善過往語音聲控在智能手錶上的操作執行速度，認為公司很可能開發新一代適用於智能手錶的Google語音聲控功能。該功能不但可提升啟動速度，甚至可能在手機無網絡的情況下，讓用戶以聲控方式執行部份特定功能。

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責任編輯：廖淑瑩