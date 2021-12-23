【離職潮】美國人今年交近3900萬份辭職信　16%員工表示每周工作超過60小時

▲ 2021年的首10個月，美國人遞交了近3900萬份辭職信，創下20年來新高。（法新社圖片）

工作相關的壓力損害員工心理健康，而疫情更加劇了這一狀況。2021年的首10個月，美國人遞交了近3900萬份辭職信，創下20年來新高，許多員工表示，正在重新思考個人與工作的關係。

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根據績效管理咨詢公司蓋洛普（Gallup）的一項調查，在過去20年中，美國人平均工作時數每日增加了1.4小時。對美國人來說，隨著疫情下通勤時間和日程變得越來越不規律，其壓力亦越來越大。在今年的一項調查中，有16%的美國上班族表示，其上班時間每周超過60小時，高於2011年的12%。

僱主提供冥想等壓力管理課程

疫情令數百萬人在家工作近兩年，趨化了許多美國人重新思考與工作的關係。不少受訪上班族表示，想換更好的工作來平衡生活。

45歲的Tom Larrow於金融服務公司任職資訊技術經理，他表示，疫情下需花更多時間兼顧工作和生活，有兩個年幼的兒子在家中遙距上學。他提到，眼見不少員工壓力大增，其僱主提供了關於壓力管理的課程，其中包括進行冥想。

疫情加劇工作相關壓力

有僱主表示，怠倦長期以來是美國上班族面對的重大問題。世界大型企業聯合會（The Conference Board）近期的調查發現，在1800名受訪美國員工中，一半回應者表示，與工作量相關的壓力正損害他們的心理健康。超過75%的人認為，壓力和倦怠等困擾大大影響了工作的幸福感，而6個月前這一比例只有55%。

對於這個現象，不少企業作出應對，希望減低員工離職率和提升士氣。有些企業推出強制性的全公司休假和於特定時間禁止開會。管理層亦嘗試更大膽的上班模式，包括實行4天工作制，以及讓員工安排自己的工作時間。

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責任編輯：李智美