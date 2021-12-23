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【騰訊派京東】騰訊最新股息率近三厘、派息拋離阿里巴巴美團　幾時買入可獲派過千元？　

13:54 2021/12/23

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【騰訊派京東】騰訊最新派息接近三厘　幾時買入可獲派過千元？　

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騰訊 （00700） 罕有審議派發中期息，最終選擇實物派發京東 （09618） ，每持有21股騰訊，將獲派發1股京東。若以京東中午收市價259.4元計算，不計交易費用及差價，一手（100股）騰訊可以獲得超過1235元。而騰訊今日中午收市報460.8元，升4%，以此計算，騰訊一手的派息率接近2.7厘。

騰訊、阿里巴巴 （09988） 兩大中資科企龍頭雖盈收穩定，但騰訊過往派息只屬「象徵式」，阿里巴巴更未有派股息。隨騰訊現金、實物分派股息，令實質股息率推高至近3厘，而且騰訊解釋以實物分派方式減持京東是基於「投資公司可為未來計劃自行籌集資金」，令外界憧憬其解鎖龐大的上市公司組合，股息預期較其他科技股更為明朗。

在騰訊、阿里巴巴以外，美團 （03690） 、京東、小米 （01810） 皆無派股息，網易 （09999） 股息率則不足1厘。

騰訊小股東難避京東碎股，碎股交易如何安排？有銀行推碎股沽出免佣優惠【下一頁】 

騰訊700實物派中期息前景怎預示？持蟹貨要閃？ 【按此即睇】 

據騰訊通告顯示，股份按連權基準買賣的最後日期是1月19日，即若投資者想要賺取這過千元的利息，須在1月19日收市前買入騰訊股份。不過，需要注意的是，寄發京東股票及交收要到3月25日才進行。

騰訊派京東時間表及詳情

須在何時前買入？ 2022年1月19日
除權日 2022年1月20日
獲派京東股份及/或現金 2022年3月25日
派息價值* 1235.2元
派息率* 2.68%

*以12月23日中午收市價計算

【2022年選股攻略】鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看） 

相關文章：【騰訊派京東】京東股東大洗牌　騰訊南非大股東成京東第二大股東、減持壓力未除？

【騰訊派京東】騰訊派京東製造碎股　散戶套現要捱多少差價？

記者：梁安琪

港股 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 沽出 股票 派息 買入 京東（美：JD） 騰訊

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【騰訊派京東】騰訊上市公司王國價值逾1.7萬億港元　為何偏偏選擇派京東？

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