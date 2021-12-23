【騰訊派京東】騰訊最新股息率近三厘、派息拋離阿里巴巴美團　幾時買入可獲派過千元？　

▲ 【騰訊派京東】騰訊最新派息接近三厘 幾時買入可獲派過千元？

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騰訊 （00700） 罕有審議派發中期息，最終選擇實物派發京東 （09618） ，每持有21股騰訊，將獲派發1股京東。若以京東中午收市價259.4元計算，不計交易費用及差價，一手（100股）騰訊可以獲得超過1235元。而騰訊今日中午收市報460.8元，升4%，以此計算，騰訊一手的派息率接近2.7厘。

騰訊、阿里巴巴 （09988） 兩大中資科企龍頭雖盈收穩定，但騰訊過往派息只屬「象徵式」，阿里巴巴更未有派股息。隨騰訊現金、實物分派股息，令實質股息率推高至近3厘，而且騰訊解釋以實物分派方式減持京東是基於「投資公司可為未來計劃自行籌集資金」，令外界憧憬其解鎖龐大的上市公司組合，股息預期較其他科技股更為明朗。

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據騰訊通告顯示，股份按連權基準買賣的最後日期是1月19日，即若投資者想要賺取這過千元的利息，須在1月19日收市前買入騰訊股份。不過，需要注意的是，寄發京東股票及交收要到3月25日才進行。

騰訊派京東時間表及詳情

須在何時前買入？ 2022年1月19日 除權日 2022年1月20日 獲派京東股份及/或現金 2022年3月25日 派息價值* 1235.2元 派息率* 2.68%

*以12月23日中午收市價計算

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記者：梁安琪