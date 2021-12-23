【騰訊派京東】騰訊最新派息接近三厘　幾時買入可獲派過千元？　

上一篇文章
【TikTok】TikTok超越Google成2021年全球最高瀏覽量網站 十大名單有哪些？
騰訊 （00700） 選擇派發京東 （09618） ，每持有21股騰訊，將獲派發1股京東，若以京東中午收市價259.4元計算，不計交易費用及差價，一手（100股）騰訊可以獲得超過1235元。而騰訊今日中午收市報460.8元，升4%，以此計算，騰訊一手的派息率接近2.7厘。
騰訊小股東難避京東碎股，碎股交易如何安排？有銀行推碎股沽出免佣優惠【下一頁】
騰訊700實物派中期息前景怎預示？持蟹貨要閃？ 【按此即睇】
據騰訊通告顯示，股份按連權基準買賣的最後日期是1月19日，即若投資者想要賺取這過千元的利息，須在1月19日收市前買入騰訊股份。不過，需要注意的是，寄發京東股票及交收要到3月25日才進行。
騰訊派京東時間表及詳情
|須在何時前買入？
|2022年1月19日
|除權日
|2022年1月20日
|獲派京東股份及/或現金
|2022年3月25日
|派息價值*
|1235.2元
|派息率*
|2.68%
*以12月23日中午收市價計算
【2022年選股攻略】鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看）
相關文章：【騰訊派京東】京東股東大洗牌 騰訊南非大股東成京東第二大股東、減持壓力未除？
記者：梁安琪