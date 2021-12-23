  • 22°C
香港時間 : 20211223日 (四) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊派京東】騰訊最新派息接近三厘　幾時買入可獲派過千元？　

新經濟追蹤 13:25 2021/12/23

分享：

【騰訊派京東】騰訊最新派息接近三厘　幾時買入可獲派過千元？　

騰訊 （00700） 選擇派發京東 （09618） ，每持有21股騰訊，將獲派發1股京東，若以京東中午收市價259.4元計算，不計交易費用及差價，一手（100股）騰訊可以獲得超過1235元。而騰訊今日中午收市報460.8元，升4%，以此計算，騰訊一手的派息率接近2.7厘。

騰訊小股東難避京東碎股，碎股交易如何安排？有銀行推碎股沽出免佣優惠【下一頁】 

騰訊700實物派中期息前景怎預示？持蟹貨要閃？ 【按此即睇】 

據騰訊通告顯示，股份按連權基準買賣的最後日期是1月19日，即若投資者想要賺取這過千元的利息，須在1月19日收市前買入騰訊股份。不過，需要注意的是，寄發京東股票及交收要到3月25日才進行。

騰訊派京東時間表及詳情

須在何時前買入？ 2022年1月19日
除權日 2022年1月20日
獲派京東股份及/或現金 2022年3月25日
派息價值* 1235.2元
派息率* 2.68%

*以12月23日中午收市價計算

【2022年選股攻略】鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看） 

相關文章：【騰訊派京東】京東股東大洗牌　騰訊南非大股東成京東第二大股東、減持壓力未除？

【騰訊派京東】騰訊派京東製造碎股　散戶套現要捱多少差價？

記者：梁安琪

港股 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 沽出 股票 派息 買入 京東（美：JD） 騰訊

上一篇文章

【TikTok】TikTok超越Google成2021年全球最高瀏覽量網站　十大名單有哪些？

下一篇文章

【人事變動】東周刊前社長關慧玲任有線寬頻集團新聞總監　另宣布5項高層任命
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】滙豐ADR越46關　夜期升98點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR越46關　夜期升98點（不斷更新）
【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　涉澳洲、北美及歐洲長途線（第二版）
【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　涉澳洲、北美及歐洲長途線（第二版）
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【美股期貨】聖誕假期前夕、核心PCE物價指數公布前　道指升20點、納指微升2點（不斷更新）
【美股期貨】聖誕假期前夕、核心PCE物價指數公布前　道指升20點、納指微升2點（不斷更新）
【利豐賣產】馬士基36億美元收購利豐物流　擴充陸上物流版圖
【利豐賣產】馬士基36億美元收購利豐物流　擴充陸上物流版圖
【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東、21股送1股京東　騰訊半日升4%京東曾挫一成
【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東、21股送1股京東　騰訊半日升4%京東曾挫一成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款