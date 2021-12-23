【華為動向】華為於海港城再設HarmonyOS智能生活館　今起正式開放

華為繼中環街市後，今（23日）起於海港城開設第二間展示華為自家研發的HarmonyOS系統的智能生活館。華為在體驗館帶來各種智能場景體驗和終端應用，包括：智能家居、智慧辦公、影音娛樂以及運動健康。

是次設於海港城的HarmonyOS智能生活館，與中環街市Pop-up Store的簡約諧和基調不同，主打以黑白灰型格氛圍，並將體驗館分為4大部分。

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1）智能家居：客廳位置呈現個人化的影音娛樂場景，用戶可使用HUAWEI nova 9通過HarmonyOS 2的「超級終端」功能，連接至55吋智慧屏及HUAWEI FreeBuds Studio，隨意切換影音播放。

2）智慧辦工場景：在該工作室，華為展示多款電子產品。用戶可以體驗HUAWEI MateBook、HUAWEI MatePad之間的無縫連接。同時亦可接駁HUAWEI MateView GT，配合全新推出的HUAWEI Wireless Mouse GT及HUAWEI Wireless Charging Mouse Pad GT，；另外亦可以加入其他工作設備如打印機、智能枱燈及智能保溫杯等。

3）運動健康場景：提供多種由HUAWEI nova 9結合的產品， 例如HUAWEI WATCH 3 系列及HUAWEI FreeBuds 4等。用戶也可使用「運動健康」應用程式把平板連接到跑步機和單車機。這些產品讓用戶運動時仍可以一邊觀看影片和收發手機通訊。



4）開放式廚房：設有多種支援HarmonyOS 2的智能設備，包括智能雪櫃及烹調設備，用戶可透過HUAWEI nova 9的「智慧生活」應用程式控制各種智能設備。

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海港城HarmonyOS智能生活館詳情

開放日期： 2021年12月23日至 2022年2月下旬

地點： 尖沙咀海港城海運大廈3樓OT316舖

服務時間： 星期一至日，每日上午11時至晚上8 時

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責任編輯：吳嘉雯