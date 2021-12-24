【理財智慧】養寵物都可以賺錢? 一文即睇寵物基金與寵物經濟學

根據政府統計處在2019年的調查結果顯示，當時全港有241,900個住戶有飼養狗隻/貓隻，佔所有住戶的9.4%，但相信現時的比例只會有增無減。不少讀者在周末的時候都曾經去過西九文化區、鰂魚涌海濱花園等「放狗聖地」，有不少人都會拖著「毛孩」在戶外地方閒逛。同時，也逐漸有不少的商場都開始允許寵物入內，例如MIKIKI、九龍國際展貿中心，可見大家對於寵物的接受程度愈來愈高。

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養寵物成新一代的寵兒

隨著社會的進步，現在的年輕人都普遍晚婚，也沒有生小孩的打算，但寧願在家中養寵物，甚至成為社會關注的議題。中泰證券研究所首席分析師楊暢在去年發表了一篇名為《為什麼放開生育限制，你還是願意養寵物》的文章，主要是探討內地開放生育政策後，仍然未能解決人口問題；作者認為寵物已取代小孩達到精神收益或心理滿足的效用，也引用了數據指孕婦用品銷量一直下跌但寵物用品銷量卻不跌反升。當然只是作者的個人觀點，但也反映出寵物代替生育已成為社會議題，也反映了這個市場愈趨龐大。

寵物經濟學

與生育類似，養寵物也有其成本，為了令毛孩健康和幸福成長，毛爸毛媽也要支付飲食的費用或者醫療費用，因此催生「寵物經濟學」，為投資者帶來機遇。特別是在疫情的時候，人與人之間需要有社交距離，反而拉近人與毛孩之間的距離，例如在家工作有更多陪伴寵物的時間，對於寵物的支出有增無減，加速了寵物經濟學的發展。

美國大型連鎖寵物用品公司Petco(WOOF) 今年初在納斯達克交易所掛牌上市，以發行價計算，市值超過50億美元，同時也連續九個季度錄得正增長，可見寵物經濟並未受到疫情的影響，反而不跌反升。隨著養寵物的人數不斷上升，各種與寵物有關的需求也應運而生，包括食品、用品、醫療、美容、保險和旅遊等行業，帶來了長線的發展機會，預計寵物經濟學每年以5.8%增長，在2025年市場將達到1.58萬億港元。

安聯寵物和動物經濟基金

安聯寵物和動物經濟基金是一隻成立於2019年專注投資於寵物經濟的基金，主要投資在一些與寵物有關的行業，例如寵物和動物飼料的連銷公司、寵物保健品公司等，由成立至今回報達84.99%，一年回報也達33.87%，可見疫情對於其影響甚微，成為在疫市中除了新能源、醫療板塊外，另一個投資者可以考慮的板塊。

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責任編輯：陳佳恩