【TikTok】TikTok超越Google成2021年全球最高瀏覽量網站　十大名單有哪些？

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美國網絡服務商CloudFlare（美：NET）本周發布全球流量報告，中資科企字節跳動旗下社交平台TikTok 取代Google成為全球網絡流量新龍頭，TikTok排名由去年第7位升至第1位，TikTok 也是榜單十大網站中，唯一由中資科技企業開發的網站。
CloudFlare在網站表示，因應亞馬遜旗下流量估量網站Alexa.com將停止服務，今年9月推出CloudFlare Radar服務，利用10億個獨立IP的HTTP、DNS請求，估算最新全球流量，會集中在太空、電商、社交平台、聊天室等網域數據。
圖看CloudFlare流量榜單
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Cloudflare 表示，Google高居全球網絡流量龍頭多時，2020年還立於明顯領先地位，但今年以來，其單日流量已時不時被TikTok超越，到了10月與11月，TikTok於大多數日子的流量都已超過Google。
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