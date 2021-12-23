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【石Sir午市閒談】今日推介中鋁｜京能清潔能源、騰訊、五礦資源、藥明巨諾、長汽最新部署

股市 12:38 2021/12/23

分享：

恒生指數中午收報23140點，升37點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中鋁 （02600） ，另亦會分析京能清潔能源 （00579） 、騰訊 （00700） 、五礦資源 （01208） 、藥明巨諾 （02126） 、長汽 （02333） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
03：18 – 京能清潔能源  （00579）     整固後升
05：06 – 騰訊  （00700）                448.00元不宜失
06：36 – 五礦資源  （01208）          2.10元不宜失
08：05 – 藥明巨諾  （02126）          守11.20元
09：17 – 長汽  （02333）               要守27.10元
10：29 – 中鋁  （02600）               重組，可望好
15：40 – 推介股表現記錄
16：08 – 過去7日解答問題記錄

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 中國鋁業（02600） 京能清潔能源（00579） 騰訊控股（00700） 五礦資源（01208） 藥明巨諾－B（02126） 長城汽車（02333） 石鏡泉
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