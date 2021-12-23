【石Sir午市閒談】今日推介中鋁｜京能清潔能源、騰訊、五礦資源、藥明巨諾、長汽最新部署

恒生指數中午收報23140點，升37點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中鋁 （02600） ，另亦會分析京能清潔能源 （00579） 、騰訊 （00700） 、五礦資源 （01208） 、藥明巨諾 （02126） 、長汽 （02333） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：18 – 京能清潔能源 （00579） 整固後升

05：06 – 騰訊 （00700） 448.00元不宜失

06：36 – 五礦資源 （01208） 2.10元不宜失

08：05 – 藥明巨諾 （02126） 守11.20元

09：17 – 長汽 （02333） 要守27.10元

10：29 – 中鋁 （02600） 重組，可望好

15：40 – 推介股表現記錄

16：08 – 過去7日解答問題記錄

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