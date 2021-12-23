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【安全隱憂】AirTag再爆出跟蹤事件　外界憂對Android用戶保護不足

科技 14:00 2021/12/23

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雖然蘋果已針對Android用戶推出偵測應用程式Tracker Detect，但外界仍憂慮對Android用戶保護不足。（Apple）

蘋果今年推出藍芽追蹤器AirTag，但相關私隱爭議仍未解決。據《Mashable》報道，美國傳出多宗AirTag疑似被用於跟蹤、追蹤的事件。雖然蘋果已針對Android用戶推出偵測應用程式Tracker Detect，但外界仍憂慮對Android用戶保護不足。

【iPhone SE】新iPhone SE或搶先iPhone 14 明年年初有望上市

《Mashable》報道指，有美國用家開車回家期間iPhone不斷彈出通知，提醒附近有未知的AirTag。不過該用家在車上找不到裝置，起初僅認為是誤報，最後才於車輛前輪內發現一個AirTag。這並非單一事件，《Fox13》報道指，在密歇根州亦有類似情況，AirTag被藏在汽車底部，讓賊人鎖定盜竊目標。

即使AirTag本身沒有GPS，但內置的藍牙會向周圍的iOS設備發出訊號，以加密方式透過蘋果自家的Find My功能回報位置給AirTag持有人。蘋果亦為AirTag設立警告功能，如AirTag離開使用者8至24小時，就會發出警報，讓iPhone能接收到陌生AirTag的通知訊息，防止用於追蹤。

【Apple】果迷注意！ 傳iOS 16不支援iPhone 6s系列

然而，外界認為AirTag對Android用戶的保護仍不足，蘋果也在今月罕有地為Android用戶推出Tracker Detect應用程式，提升產品的保護力。

針對AirTag的保護力不足，美國卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）教授 Jason Hong接受《華盛頓郵報》訪問時指，蘋果目前的做法並不理想，建議用戶定期開啟應用程式進行檢查，以免自己被跟蹤。

【Telegram】防劇透神器？Telegram研發打格信息

責任編輯：廖淑瑩

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