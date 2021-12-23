拜登表態2024年爭取連任 前提係身體仲健康

美國總統拜登上月度過其79歲生日，外界自拜登上任以來一直關注其健康狀況。拜登周三（22日）接受專訪時透露，如果屆時身體狀況如現時健康，他會參加2024年美國總統大選。拜登更表示如果前總統特朗普都參選，他更加會爭取連任。

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拜登（Joe Biden）接受美國廣播公司（ABC）《今夜世界新聞》（World News Tonight）訪問。主持繆爾（David Muir）詢問拜登有無考慮連任時，拜登肯定地回答：「有。」（Yes.）

但拜登表示自己是個非常尊重命運的人，形容他的生活曾多次遭命運介入。

拜登坦言競選連任的條件是：

如果我到時身體好似依家一樣健康，我就會競選連任。 （If I’m in the health I’m in now, if I’m in good health, then in fact, I would run again.）

繆爾再問如果要再次同特朗普（Donald Trump）對壘，拜登是否仍會競選連任時，拜登笑言對方是以誘導方式問他。

拜登隨後再串嘴地回答：

當然會，如果特朗普都有提名，我點解唔同佢爭？連任機會都大啲。 （Sure, why would I not run against Donald Trump if he were the nominee? That’d increase the prospect of running,）

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如果拜登在2024年參選，他屆時年齡將會達到81歲。白宮過往也反覆表示拜登會爭取連任。

但副總統賀錦麗（Kamala Harris）於上周的《華爾街日報》採訪中堅稱，她未有考慮拜登2024年競選連任的事，兩人也未曾討論此事。

但白宮副新聞發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）澄清指，她未能回應賀錦麗的言論。但她只能重申白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）與拜登本人說過的話，就是拜登計劃在2024年競選連任。

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責任編輯：鄭錦玲