拜登表態2024年爭取連任 前提係身體仲健康

美國總統拜登上月度過其79歲生日,外界自拜登上任以來一直關注其健康狀況。拜登周三(22日)接受專訪時透露,如果屆時身體狀況如現時健康,他會參加2024年美國總統大選。拜登更表示如果前總統特朗普都參選,他更加會爭取連任。

拜登(Joe Biden)接受美國廣播公司(ABC)《今夜世界新聞》(World News Tonight)訪問。主持繆爾(David Muir)詢問拜登有無考慮連任時,拜登肯定地回答:「有。」(Yes.)

但拜登表示自己是個非常尊重命運的人,形容他的生活曾多次遭命運介入。

拜登坦言競選連任的條件是:

(If I’m in the health I’m in now, if I’m in good health, then in fact, I would run again.)

繆爾再問如果要再次同特朗普(Donald Trump)對壘,拜登是否仍會競選連任時,拜登笑言對方是以誘導方式問他。

拜登隨後再串嘴地回答:

當然會,如果特朗普都有提名,我點解唔同佢爭?連任機會都大啲。

(Sure, why would I not run against Donald Trump if he were the nominee? That’d increase the prospect of running,)