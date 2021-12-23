【私隱安全】科技品牌信任度調查龍虎榜　Facebook、TikTok墊底

▲ 到底各大科技品牌，給予用家多大的信任程度呢？

網絡私隱是現時大眾最重視的安全議題之一，各大科企如何處理用戶的個人資料，也是用家關注的一部分。華盛頓郵報與美國喬治梅森大學（George Mason University）政治外交學院近日共同作出調查，了解Facebook、TikTok、Instagram、WhatsApp、YouTube、Google、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）以及 亞馬遜（Amazon）等平台和科企，在處理使用者個人資料時，給予用家的信任程度。

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調查顯示，民眾對社交平台存在強烈不信任感。在個人資料處理上最不受信任的是TikTok和Facebook。TikTok只有12%受訪者表示「信任」，是各個品牌中正面評價最低。但直接表明「不信任」的程度，Facebook是更多人表示 「不信任」，有72%的人認為Facebook是不可信，但仍有20%受訪者表示對Facebook仍有信任程度。

▲ （華盛頓郵報資料圖片）

除了Facebook及TikTok外，Meta旗下的社交平台Instagram和通訊軟件WhatsApp，受信任的程度也都是偏低。

至於民眾認為個人資料處理較好的科技品牌，在「非常信任」與「信任」兩個選項來看，亞馬遜為榜首，共有53%受訪者表示信任。其次則是Google及蘋果，分別有48%和44%受訪者表示信任。

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責任編輯：曾曉汶