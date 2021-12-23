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俄羅斯同意明年與美啟動磋商 強調並非想開戰

環球政治 12:05 2021/12/23

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俄羅斯早前就與烏克蘭的緊張關係，向美國在內等西方國家提出安全保障條約草案。俄羅斯政府日前宣布，已同意與美方於明年初開始會談，並強調俄羅斯並非尋求戰爭。美國則表示，希望持續與俄羅斯保持開放對話。

俄羅斯安全保障條約提8要求 禁烏克蘭加入北約 【下一頁】

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周三（22日）受訪時宣布，美俄明年初將舉行首輪雙邊會談，由相互認可的代表出席。拉夫羅夫強調，俄方並希望發生戰爭，亦不需要有衝突。拉夫羅夫亦指，類似會談亦會與北約（NATO）及歐洲安全與合作組織（OSCE）展開。

克里姆林宮發言人表示歡迎會談舉行，但警告商討不應拖延太久，俄羅斯亦無興趣參與馬拉松式的會談過程。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）亦向軍方高層表明，絕不容忍西方影響力在烏克蘭壯大，亦不會對此坐視不理。

美國突逐27俄羅斯外交人員 限1月30日前離境 【下一頁】

美國國家安全會議發言人表示，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與俄羅斯克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）通話時表明，美國已準備透過不同外交渠道參與會談，但要求必須基於互惠及解決美國對俄方行動的疑慮，並與美國的歐洲盟疫全面協調。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）則表示，與俄羅斯的會談現時仍保持一個開放及良好交流，希望雙方能夠維持。

俄羅斯外交部上周五（17日）釋出安全保障條約草案，提出8點要求，包括禁止烏克蘭加入北約（NATO），要求NATO撤走位於東歐的軍事部署，所有兵力及武器回到1997年東擴前的駐點。

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責任編輯：吳漢培

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