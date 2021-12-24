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【消費熱話】麥當勞設「健身單車」 邊吃邊踩　減少罪惡感？

理財智慧 09:00 2021/12/24

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減肥一直是現代人追求的目標，除了努力做運動，有些人甚至每天計算獲取的卡路里，有時候想食一個漢堡包都不可以。最近在內地有一段影片，顯示上海某一間麥當勞的用餐區設置「健身單車」，讓客人一邊美食，一邊踩單車，畫面相當有趣。

從影片上可見，有一名年輕的女客人坐在店內的「健身單車」上，前方有一張桌子，，讓她放上麥當勞餐。該顧客一邊吃著漢堡包、喝飲料，腳一直沒有停下來，讓樓主忍不住反問道：「這算對沖嗎?」

根據中國麥當勞解釋，為了響應政府環保的政策，在店內設置自行車，單車的機身是用環保材料製作而成。客人只要把手機放在桌上的左上角，只要單車速度夠快，就可以一邊踩單車一邊充電。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

按圖了解更多：

    點擊圖片放大
  • 有一名年輕的女客人坐在店內的「健身單車」(影片截圖)
  • 該顧客一邊吃著漢堡包、喝飲料，腳一直沒有停下來。(影片截圖)
  • 前方有一張桌子，，讓她放上麥當勞餐。(影片截圖)

 

【消費熱話】主婦花＄1467淘超聲波清洗機 大讚省時又乾淨 效果惹質疑   【下一頁

此影片一出，引起網民熱議，他們搞笑地留言，「吃的時候少一些罪惡感」、「突然覺得吃快餐很辛苦！」、「掩耳盜鈴」，另外有些人擔心身體出現問題，「吃飯時做運動，不僅瘦不下來，還會引發消化不良。」、「闌尾炎警告」

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

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責任編輯：陳頌潔

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