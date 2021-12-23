▲ 【騰訊派京東】京東股東大洗牌 騰訊南非大股東成京東第二大股東、減持壓力未除？

騰訊 （00700） 以實物分派京東集團 （09618） 作中期股息，變相減持京東。騰訊目前作為京東最大股東，但分配後騰訊的持股比例將由17%急降至約2.3%，意味京東股東將大洗牌。

騰訊公布，以實物分派京東集團A類普通股，作中期股息，合資格股東持有每21股股份獲發1股京東A類普通股，涉4.57億股京東集團A類普通股。騰訊變相減持京東後，沃爾瑪公司將成為京東最大股東，沃爾瑪目前持股約10.81%或2.89億股。

根據彭博資料，騰訊的南非大股東Naspers 目前持有騰訊27.69億股，以每21股股份獲發1股京東A類普通股基準計算，Naspers 將獲發約1.32億股京東股份，將成為京東第二大股東。

騰訊料將成為京東第三大股東，持股2.3%；貝萊德的排名將下降一級，成為第四大股東地位，持股1.93%。

值得留意，雖然騰訊稱目前沒有進一步減持京東的計劃，但騰訊的南非大股東、即京東的新股東並沒有作出承諾，考據到協同效應云云，目前不能忽視其減持的風險。京東股價未來可能仍會受壓。

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