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【騰訊派京東】騰訊派京東製造碎股　散戶套現要捱多少差價？

新經濟追蹤 11:40 2021/12/23

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騰訊派京東製造碎股　散戶套現要捱多少差價？

騰訊 （00700） 最終選擇以京東 （09618） 股份派發中期息。信誠證券聯席董事張智威認為，對於僅持有一兩手騰訊股份的小股東而言，目前這個派息方法會有不少碎股產生，而大部分碎股交易會有差價和產生額外收費。

【ET開市直擊】港股能否反彈到年底 體育用品股再起動？【按此即睇】 

騰訊小股東難避京東碎股，碎股交易如何安排？有銀行推碎股沽出免佣優惠【下一頁】

張智威表示，散戶自行交易碎股，會產生額外收費，而一般進行碎股交易時，都會產生折讓，一般會較現價低3至10個買賣差價單位。以京東碎股交易為例，京東的買賣差價單位為0.2元，股東出售京東碎股的時候，賣出價或會較現價低0.6至2元。

【ET財智Talk】2022年選股攻略　鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署【按此即睇】 

騰訊︰實物分派京東股份作中期息，21股獲發1股京東，一手股東收息多少？【下一頁】

他認為，是次騰訊決定以京東股份代替現金派息，主要是公司想保留自有現金，而派發實物股份，只是將現時持股轉移至股東手上，公司仍可以保留足夠現金。

張智威續指，若果騰訊選擇沽出京東後，再以獲得的現金派息，市場未必能夠完全消化，對京東的股價影響很大。就今日騰訊股價的表現來看，市場對這次派息的表現正面。

相關文章：【騰訊股價】騰訊9款App陸續恢復更新　上月遭「過渡性行政指導」

【NFT】京東上線「靈稀」進軍NFT　首批數字藏品售罄

記者：梁安琪

港股 騰訊控股（00700） 沽出 京東集團—SW（09618） 派息 騰訊 京東（美：JD）

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