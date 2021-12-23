▲ 【騰訊派京東】騰訊小股東難避京東碎股 碎股交易如何安排？有銀行推碎股沽出免佣優惠

騰訊 （00700） 罕有在業績外審議派發中期息，最終宣布實物分派京東 （09618） A類普通股作為中期息。騰訊分派京東比例為「21股騰訊換1股京東」，未足完整倍數部分將以現金派付。換言之，若只是持有一手100股騰訊，將會收取4股京東A類普通股，另會收取「21分之16京東股價」現金。

以京東1手交易單位50股計，持有至少11手騰訊股份（即1100股）的股東，才可收足1手京東股份，以騰訊現價約464元，11手騰訊現值逾51萬港元。

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持51萬元騰訊股東才可收足1手京東

因應持股騰訊不多的股東難免出現京東碎股，騰訊公告，將會在2022年3月25日至4月25日設有碎股對盤服務，由騰訊自費委任中銀國際證券，為有權獲得實物分派且有意購入京東集團股份碎股以補足成一手京東集團股份或出售其京東集團股份碎股合資格股東，提供買賣京東集團股份碎股對盤服務。

騰訊提醒，京東碎股持有人應注意，該等買賣並不保證能成功對盤。

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騰訊自費設京東碎股對盤服務 為期僅一個月

騰訊所設的碎股對盤服務為期僅一個月，若小股東認為當時京東股價不佳，不願沽出，就需視乎所在券商或銀行的碎股交易服務。

一般而言，即使券商碎股買賣佣金收費與整手股數相同，碎股買賣成交價會劣於整手股數多個價位。

參考個別銀行或券商碎股安排：

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記者：麥德銘