【新冠疫苗】世衛批富國第3針計劃延長疫情 增全球疫苗不公

為應對新冠肺炎Omicron變種疫情，第3針新冠疫苗已是多地的首要接種目標。世界衛生組織（WHO）批評，富裕國家開展第3針疫苗接種計劃只會延長新冠疫情流行時間，並加深全球的疫苗不公。世衛總幹事譚德塞表示，現時優先事項是為各地高危族群接種疫苗，並指沒有任何國家可單獨擺脫疫情。

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譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三（22日）批評，富裕國家加快為國民接種第3針疫苗計劃，只會拖延疫情結束及加劇疫苗不平等。他認為現時應優先為各地高危族群人士接種疫苗，而非為已接種疫苗人士加強接種。譚德塞強調，沒有任何國家可較其他國家更快結束疫情。

譚德塞周三表示，雖然今年疫苗供應足以達成全球4成人口最少接種1劑目標，但由於分配不均，只有一半國家達標。聯合國數據顯示，高收入國家約67%人口最少接種1劑疫苗，但部分低收入國家比率則少於1成。譚德塞表示，疫苗接種計劃至今已推出1年，但非洲仍有4分之3的醫護人員尚未接種疫苗，情況令人難以接受。

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譚德塞周三再次強調，目前擁有的疫苗對Delta及Omicron變種依然有效，絕大分重症及死亡個案為尚未接種疫苗人士。

譚德塞一直呼籲富裕國家暫停接種第3針疫苗的計劃，直至所有國家最少4成民眾接種1劑疫苗。世衛一直批評，各地在疫苗分配上存在明顯的不平等情況，允許新冠病毒在部分地區不受抑制地傳播，大大增加出現更危險的新變種病毒機會。目前已有120個國家地區，開始為民眾接種第3針疫苗。

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責任編輯：李俊儀