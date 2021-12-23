【Omicron變種】英研究：住院風險少Delta 45%

Omicron變種疫情於英國持續擴大，英國單日新冠確診個案更首破10萬。英國一項研究指，感染Omicron變種後住院的風險較Delta變種少45%。

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英國流行病學家弗格森（Neil Ferguson）率領倫敦帝國理工學院（Imperial College London）團隊建立數據模型，並於周三（22日）發表研究結果。

團隊分析本月1日至14日期間所有聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測結果陽性個案的住院及疫苗接種記錄，包括5.6萬宗Omicron變種個案及26.9萬宗Delta變種個案。

研究發現感染Omicron者的入院風險較感染Delta者低20%至25%。而前者住院最少1晚或以上的風險更較後者低40%至45%。

Omicron變種患者的住院時間平均為0.22日，略低於Delta變種患者平均的0.32日，但研究人員仍需進一步收集長者等群體的數據，以更準確評估患者入住深切治療部及死亡的風險。

至於部分無接種疫苗也非康復者再感染，感染Omicron變種的住院風險仍較Delta變種低11%。

研究同時發現與首次染疫相比，新冠康復者再感染Omicron變種的住院風險降低約一半。

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弗格森形容研究結果為好消息。他表示感染Omicron變種的住院風險明顯較Delta變種低，但疫苗針對Omicron變種的功效降低似乎會抵消這一點。

弗格森表示基於Omicron變種的傳染性較高，如Omicron變種個案維持以最近幾周的速度增長，他預計醫療系統的負擔也持續增加。

而蘇格蘭也於同日發表另一項未經同行評審的研究。愛丁堡大學研究團隊分析蘇格蘭於上月23日至本月19日的醫院數據，指感染Omicron變種的住院風險可能較Delta變種低7成。

據悉，當地大多數Omicron變種患者年齡介乎20至39歲，有15宗住院個案。研究團隊指社會不應低估Omicron變種對人口的嚴重潛在影響，警告仍有少數患者需要住院。

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責任編輯：鄭錦玲