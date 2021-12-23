【英國疫情】確診首破10萬 Omicron變種增1.3萬

英國新冠肺炎疫情持續嚴重，確診數目再次突破新高。英國政府周三（22日）宣布，單日新增確診人數首次超過10萬，創下當地疫情爆發後新高。Omicron變種確診亦增加逾1.3萬宗。

【英國疫情】Omicron至今14死 單日確診破1.5萬 【下一頁】

英國政府周三公布，截至當地時間早上9時為止，單日新增106,122宗新冠確診，較日前大幅增加接近1.6萬宗。全英國的Omicron變種確診則有所回落，新增13,581宗，總確診已突破7萬。同時，新冠死亡亦增加140人。

為應對疫情，威爾士及蘇格蘭早前已宣布，聖誕節後收緊防疫，包括於周日拆禮物日（26日）起，威爾士首府加的夫（Cardiff）重新引入6人限聚令，以及在娛樂場所保持兩米社交距離等。

英國民眾不滿約翰遜 球場響遍辱罵聲 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周二（21日）已宣布，英國不會在聖誕節前推出新防疫措施。威爾士首席大臣翟景輝（Mark Drakeford）批評，約翰遜政府已癱瘓，未能有效應對疫情

衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）周三亦否認，內閣成員已接獲研究，指Omicron變種比Delta變種更溫和，強調英國衛生安全局（UKHSA）分析研究尚未完成。

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責任編輯：吳漢培