【西安封城】內地疫情反彈　西安今日起封城

▲ 【中國疫情】內地疫情反彈 西安今日起封城

西安封城防疫！內地疫情反彈，內地過去一日新增100宗新型肺炎確診個案，71宗的本土病例中，陝西西安市佔63宗，廣西、河南、浙江、廣東都有感染個案。西安由今日（23日）起封城，全市暫停長途客運並實施封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資。

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陝西全省累計報告本土確診個案149宗，當中西安佔143宗。西安市今日凌晨起全面加強管控措施，包括全市社區、單位封閉式管理，非生活必需場所暫時停業，又在幹道、公路等加強查驗，以特殊原因離開西安的人士，需要持有48小時核酸檢測陰性證明、以及當局的證明及相關審批。

陝西疾控中心主任劉峰周二指出，此輪疫情，西安市出現隱匿性傳播，形成一定規模的社區傳播，且已出現外溢病例，波及陝西內的咸陽、延安，以及廣東東莞和北京通州區等地。經專家研判，疫情已經進入病例報告高峰期。

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