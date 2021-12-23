【港股市況】恒生指數高開39點　騰訊升逾2%、京東跌逾6%（不斷更新）

美股隔晚續向上，道指升261點。港股今早輕微高開。恒生指數高開39點，開報23141點。恒生科技指數跌0.3%，報5667點。騰訊 （00700） 公布派京東 （09618） 作中期息，騰訊股價升逾2%；京東 （09618） 變相遭騰訊減持，股價跌逾6%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：33】大市開市後轉跌約40點，報23061點。

【09：32】中國有贊 （08083） 股價跌逾7%，破底低見0.59元。中國有贊表示由於推進有贊科技上市申請已持續較長時間，上市時間表仍具有不確定性，並考慮各種因素，決定不再推進相關建議方案。

【SaaS股】中國有贊8083放棄私有化及推進有贊科技主板上市的計劃

【09：29】恒大 （03333） 股價高開2%。恒大表示風險化解委員會正調動廣泛資源，並將積極與債權人保持溝通，努力化解集團風險，維護各方合法權益。

【恒大3333】恒大：風險化解委員會正與債權人溝通 無交代實質進展

【09：21】百心安 （02185） 首掛，開報18.88，較招股價21.25元低11.2%，一手帳面暫蝕1185元。

【09：21】恒生指數高開39點，開報23141點。恒生科技指數跌0.3%，報5667點。騰訊 （00700） 股價升逾2%；京東 （09618） 跌逾6%。

【09：13】期指開報23186點，升90點或0.4%。

【08：59】恒指黑期升約171點，報23237點；道指期貨升11點，報35765點。

【08：18】【騰訊派息】騰訊︰以實物分派京東股份作中期息 每21股獲發1股京東、變相減持京東

【07：59】中電信︰將繼續美國大部分業務營運 FCC無權要求暫停相關業務

【07：45】【新股IPO】商湯集團0020據報3.85元下限定價 集資58億元

【07：45】港股ADR收報23181點，升79點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報46.17元，較港收市價高0.47元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報444.27元，較港收市價高1.27元或0.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.86元，較港收市價低0.04元或0.04%。

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【07：30】美股三大指數連升兩日，市場預期變種病毒Omicron的主要威脅已過，帶動美股造好。美國第3季國內生產總值（GDP）終值以年率計按季增長2.3%，高過初值的2.1%。道指收市報35753點，升261點，標準普爾500指數報4696點，升47點；納指報15521點，升180點或1.2%。

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【開市9點半】張憶東：港股企業熊市創紀錄回購 預示階段性底部

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責任編輯︰梁浩碩