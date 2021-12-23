【恒指ADR+夜期】京東美股跌一成、多隻騰訊系中概股受壓　夜期跌22點（不斷更新）

京東 （09618） 美股跌一成，較港收市價再低0.3%；阿里巴巴 （09988） 美股亦偏弱，較港跌0.5%。騰訊 （00700） 持股繼續受壓，貝殼（美：BEKE）跌逾5%，蔚來（美：NIO）跌逾2%。夜期跌22點。

ADR走勢（截至晚上11時）：

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 46.83 +1.4% 美團ADR 224.17 -1.1% 騰訊ADR 462.86 +0.3% 京東美股 258.96 -0.3% 阿里巴巴美股 112.74 -0.5%

北水繼續吸資28.6億元，連續22個交易日累吸574億元。美團 （03690） 今日吸3.2億元，騰訊 （00700） 、潤電 （00836） 、龍源電力 （00916） 、建行 （00939） 、長汽 （02333） 各吸逾2億元。

北水資金流向：

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美股隔晚續向上，道指升261點。港股今早輕微高開。恒生指數高開39點，早段一度轉跌，其後曾逾升百點，恒指收報23193點，升91點，成交1091.8億元。恒生科技指數跌0.8%，報5638點。騰訊 （00700） 升逾4%領市，京東 （09618） 跌7%；美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 升逾7%及9%，齊齊破頂。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【18：25】恒指夜期跌8點，報23201點，高水7點。

【16：10】恒生指數收報23193點，升91點，成交1091.8億元。恒生科技指數跌0.8%，報5638點。騰訊 （00700） 升逾4%領市，京東 （09618） 跌7%；美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 升逾7%及9%，齊齊破頂。

【16：03】【百度9888】百度擬大削遊戲部門規模 因業績承壓 傳已至少裁員100人

【16：00】恒生指數U盤前升89點，報23191點。

【15：48】恒指尾市升約70點，23173；科指跌近1%，報5630點。

【15：37】大唐新能源 （01798） 升逾21%，高見3.67元，成交5.2億元。

【15：27】信義玻璃 （00868） 、信義光能 （00968） 分別升逾3%。

【15：14】【西安封城】比亞迪認西安生產線受部分影響 西安對比亞迪有多重要？

【15：13】【餐飲股】佳民集團：明年有新一輪融資計劃 計劃拓展香港以外亞洲市場

【15：01】上證升近0.6%；深證升0.5%；創業板指升近0.2%。

【14：54】【恒大汽車708】恒大系急彈 恒大汽車曾升最多17% 觀望明年初首款恒馳能否出廠

【14：45】【二選一不再】星巴克阿里巴巴獨家合作關係年底結束 美團順豐傳洽談合作

【14：23】阿里健康 （00241） 午後跌逾3%，破底低見6.55元。

【14：22】【滬深港通】官媒：嚴管假外資短期不明顯影響北向資金 長遠利真外資進入中國

【14：14】中石油 （00857） 升幅擴至逾3%，高見3.52元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾2%。

【14：12】恒指午後升幅略擴大至100點，至23200點關口。科指跌0.8%，報5640點。

【13：55】【名家看法】交銀洪灝：港股已跌入深度價值窪地 市場見底是險象環生的過程

【13：46】【譚仔國際2217】譚仔國際漲逾8% 譚仔三哥明年東京開3店、招募日藉「譚仔姐姐」（附日本工作制服、福利一覽）

【13：26】美團 （03690） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。另外，快手 （01024） 跌逾2%；嗶哩嗶哩 （09626） 跌近6%。

【13：20】恒大汽車 （00708） 午後升幅擴大至9%，高見2.47元；恒大 （03333） 升逾2%；恒大物業 （06666） 升0.8%。

【13：08】潤電 （00836） 午後升7%，破頂高見27.65元；中國電力 （02380） 升逾8%；龍源電力 （00916） 升一成。另外，大唐發電 （00991） 亦升10%，破頂高見1.88元；華能國電 （00902） 升逾7%，破頂高見5.46元；華電國際 （01071） 升逾8%。

【13：05】時富金融 （00510） 升逾四成，高見0.9元。

【13：00】港股午後初段升約35點，報23139點；科指跌近1%報5629點。

【13：00】【全球最大稀土企業】中國稀土集團正式成立 中國鋁業、五礦資源半日升逾8%

【12：52】恒指黑期升約84點，報23150點。

【12：00】恒生指數半日升37點，報23140點，成交652億元。恒生科技指數跌1%，報5628點。騰訊 （00700） 升4%；京東 （09618） 跌7%；電力股造好，潤電 （00836） 升6%破頂；三桶油升2%。

【12：00】【航運股】中遠海控獲母企增持H股 半日升逾半成

【11：36】大市升幅進一步收窄至約20點，報23122點；科指跌近1%，報5630點。

【11：30】上證半日升0.1%；深證升0.2%；創業板指微跌0.11點。

【11：23】潤電 （00836） 升幅擴大至近半成，高見27元。

【11：10】中遠海控 （01919） 公布，截至21日，控股股東中國遠洋海運集團以場內交易方式累計增持6248.7萬股H股，佔約0.39%股權，中遠海控股價升逾5%，高見15.14元。

【10：57】石油石化股上揚，三桶油中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別升逾2%。紐約期油收報72.76美元，升2.3%；布蘭特期油收報75.29美元，升1.8%。

【10：49】電力股造好，中國電力 （02380） 升逾6%；潤電 （00836） 升逾2%；龍源電力 （00916） 升逾7%。

【10：27】恒指升幅收窄至約80點；科指跌0.3%。

【10：17】寶寶樹 （01761） 復牌跌逾21%，低見0.95元。寶寶樹主要股東磋商增持或觸發強購要約。

【10：01】中鋁 （02600） 升7%，高見4.55元；中國稀土 （00769） 跌逾3%，低見0.9元。

【全球最大稀土企業】中國重組稀土企業 涉及五礦、中鋁等多家企業

【09：56】大市升幅擴大至約105點，報23208點；科指跌0.3%，報5669點。

【09：54】騰訊 （00700） 最新升近4%，高見461.4元；京東 （09618） 曾挫一成低見248元，股價最新跌逾8%。

【09：49】金滙教育 （08160） 續跌一成，破底低見0.05元。

【名廚幟哥】龍皇集團：執董陳高璋涉洗錢等罪被捕後已獲准保釋 公司部分銀行賬戶已被凍結

【09：47】Tesla（美︰TSLA）隔晚升逾7%重上1000美元水平，比亞迪 （01211） 升逾1%；贛鋒鋰業 （01772） 升0.5%；億和 （00838） 升9%。

【09：45】大市最新轉升約20點；科指跌0.8%。

【09：41】恒大系造好，恒大 （03333） 升幅擴大至5%，恒大汽車 （00708） 升4%；恒大物業 （06666） 升逾3%。

【09：38】滔博 （06110） 股價再跌逾4%，破底低見7.61元。

【09：36】東陽光藥 （01558） 逆市升逾8%，高見6.41元，成交達11.5億元。

【09：34】美團 （03690） 股價跌半成；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 升幅收窄至1%。至於京東 （09618） 跌幅擴大至一成。

【09：33】大市開市後轉跌約40點，報23061點。

【09：32】中國有贊 （08083） 股價跌逾7%，破底低見0.59元。中國有贊表示由於推進有贊科技上市申請已持續較長時間，上市時間表仍具有不確定性，並考慮各種因素，決定不再推進相關建議方案。

【SaaS股】中國有贊8083放棄私有化及推進有贊科技主板上市的計劃

【09：29】恒大 （03333） 股價高開2%。恒大表示風險化解委員會正調動廣泛資源，並將積極與債權人保持溝通，努力化解集團風險，維護各方合法權益。

【恒大3333】恒大：風險化解委員會正與債權人溝通 無交代實質進展

【09：21】百心安 （02185） 首掛，開報18.88，較招股價21.25元低11.2%，一手帳面暫蝕1185元。

【09：21】恒生指數高開39點，開報23141點。恒生科技指數跌0.3%，報5667點。騰訊 （00700） 股價升逾2%；京東 （09618） 跌逾6%。

【09：13】期指開報23186點，升90點或0.4%。

【08：59】恒指黑期升約171點，報23237點；道指期貨升11點，報35765點。

【08：18】【騰訊派息】騰訊︰以實物分派京東股份作中期息 每21股獲發1股京東、變相減持京東

【07：59】中電信︰將繼續美國大部分業務營運 FCC無權要求暫停相關業務

【07：45】【新股IPO】商湯集團0020據報3.85元下限定價 集資58億元

【07：45】港股ADR收報23181點，升79點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報46.17元，較港收市價高0.47元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報444.27元，較港收市價高1.27元或0.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.86元，較港收市價低0.04元或0.04%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股三大指數連升兩日，市場預期變種病毒Omicron的主要威脅已過，帶動美股造好。美國第3季國內生產總值（GDP）終值以年率計按季增長2.3%，高過初值的2.1%。道指收市報35753點，升261點，標準普爾500指數報4696點，升47點；納指報15521點，升180點或1.2%。

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【開市9點半】張憶東：港股企業熊市創紀錄回購 預示階段性底部

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責任編輯︰梁浩碩