【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東　21股騰訊送1股京東、每手實收息多少？

▲ 【騰訊股價】騰訊︰以實物分派京東股份方式宣派中期息 每21股獲發1股京東A類普通股

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騰訊 （00700） 實物分派京東集團 （09618） A類普通股作為中期股息，變相減持京東。騰訊決定按合資格股東持有每21股股份獲發1股京東A類普通股的基準，向明年1月25日在公司股東名冊上的騰訊股東，派發總共4.57億股京東作特別中期股息。以京東中午收市價259.6元，騰訊分派京東涉資額達1186億元。

騰訊表示，碎股將不予分派，但會以現金支付股東。另外，非合資格股東無權收取京東股份，但將按分派基準收取現金。

若持有一手100股騰訊股份，以上述基準，將可收取4股京東，現金部分則相當於「21分之16京東股價」。以收市價計，1手騰訊股東收京東股份和現金共1236元。

騰訊股價高開2.5%，最多升逾半成高見468元，收報461.8元，升4.2%，成交151.7億元。京東低開6.4%，早段曾挫一成低見248元，最終跌7%，報259.6元，成交56.5億元。

享有實物分派權利的股份於聯交所的最後買賣日期預期為2022年1月19日，3月25日寄發股票。

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內媒表示，騰訊表示分配後騰訊仍是京東的戰略合作夥伴，並對京東的前景依然充滿信心，與京東共贏的業務關係亦不受影響，並且目前沒有進一步減持京東的計劃。

騰訊董事會認為，實物分派符合公司及股東的利益。公司投資策略的其中一方面為投資處於發展階段的公司；支持及分享投資公司的增長；並於投資公司可為其未來計劃自行籌集資金的適當時候退出投資。董事會相信，京東現已達致此情況，因此認為此乃直接向公司合資格股東轉讓由集團於京東持有的大部分權益的適當時間。

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騰訊持股降至2.3%、劉熾平已辭任京東董事

騰訊表示，鑒於集團減少於京東集團的投資，公司執行董事兼總裁劉熾平已辭任其於京東擔任的董事一職，自12月23日起生效。

待分派的京東A類普通股相當於集團持有京東A類普通股約86.4%，以及京東已發行股份總數約14.7%。實物分派完成後，京東將不再於集團綜合財務報表列作聯營公司入賬。

京東表示，分配後，騰訊在公司的持股比例將由17%變約為2.3%，同時在此次分配中獲得公司股份的騰訊的股東將成為公司的股東。京東和騰訊將繼續保持互惠共贏的商業合作關係，包括現有的戰略合作協議。

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責任編輯︰梁浩碩