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拜登聲稱假日季供應鏈危機已避免 籲通過重建法案

股市 01:46 2021/12/23

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拜登聲稱假日季供應鏈危機已避免，籲通過重建法案。（法新社圖片）

美國總統拜登表示，白宮與工會和企業一起成功避免假日銷售旺季的供應鏈危機。

「今年秋天的時候，我們聽到很多關於供應鏈問題的可怕警告，聲稱假日前後會出現危機。」拜登在白宮說。 「所以我們採取了行動。我們召集了商界和勞工界的領袖來解決問題。這場被預測很可能發生的危機並未出現。」

拜登說，包裹正在運送，商店裡的貨架沒有空蕩蕩，並稱讚他的政府為改善美國港口的貨物流動而採取的行動。

但他說，通脹上升是自己最關心的問題，降低成本是整個政府的首要任務。

美國企業之前警告說，美國供應鏈的結構性挑戰，包括處理創紀錄數量商品的過時航運系統，有關挑戰將持續到新年，沒有甚麼包治百病的解決方案。

通脹是拜登面臨的一個核心政治問題。拜登周二宣稱汽油價格已經下跌，並呼籲通過他的最為重要的國內政策法案，即重建更美好未來法案。拜登認為，該法案將在長期內緩解價格壓力。上周日民主黨參議員曼欽以擔心通脹為由拒絶支持該法案，導致其陷入僵局。

拜登在周三的活動上再次為其法案尋求支持，稱其有利於緩解通脹並促進增長。 他指出不進行這些投資會減緩增長，而不是促進增長。針對曼欽所謂對聯邦債務負擔的擔憂，拜登重申他的一攬子計劃不會增加債務。

相關新聞：拜登社會開支議案料受阻 高盛下調美明年經濟增長預測

美參議院失關鍵一票 拜登社會開支議案恐流產

責任編輯：李勝君


 

美股 運輸 航運 內政 美國民主黨 政治 拜登 美國 通脹 白宮

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