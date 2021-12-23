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【ET開市直擊】港股能否反彈到年底 體育用品股再起動？（附time code）

股市 07:12 2021/12/23

分享：

市場對疫情拖累復甦憂慮紓緩，港股上日承接高開，恒生指數收市升131點，報23102點。港股能否反彈到年底，體育用品股再起動？耀才證券研究部總監植耀輝（Stanley）為你分析，立即點擊收看／收聽：

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽
02：15  - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：20 - 亞太股市早段市況速報
03：39 - 美國第三季GDP、個人消費支出（PCE）物價指數速報
04：08 - 美股年底前走勢預測　有機會再升創新高？
06：00 - 美國加3次息對美股衝擊不大？美股可趁低吸納？
07：41 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：38 - 騰訊 （00700） 宣布以實物分派京東 （09618） 股份作中期息　對兩股影響多大？
12：55 - 騰訊 （00700） 消息對恒指影響多大？
14：23 - 港股年底前於23000點水平拉鋸
14：43 - 恒指小反彈　是逃生門抑或入市時機？
16：07 - Nike內地業務料縮減　國產體育用品股李寧 （02331） 、安踏 （02020）
19：01 - Tesla重上1000美元關口　明年汽車股繼續睇好？
22：00 - 贛鋒鋰業 （01772） 走勢轉差可趁低吸納嗎？
24：00 - 蘋果（AAPL.US）屢破頂　手機設備股明年第一季可睇好？
26：21 - ET個股推介 - 舜宇 （02382）
27：31 - 港股開市前市況速報
28：26 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 464元有貨應沽？止蝕位看多少？
29：20 - 恒指早段市況速覽
29：37 -  觀眾問股：京東 （09618） 會失守250元？持貨建議走貨？
31：33 - 預計科技股現沽壓　美團 （03690） 也受拖累跌
32：32 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 派中期息　對美團 （03690） 有多大影響？
33：50 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 28元買入要止蝕？
35：26 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 30.5元買入、吉利汽車 （00175） 22.1元買入、廣汽 （02238） 8.2元買入　組合應該要調整嗎？
38：05 - 吉利汽車 （00175） 甚麼水平要減持？
38：45 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 波幅大有何策略？
39：57 - 觀眾問股：中國移動 （00941） 回A值得入嗎？
41：26 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 未有貨　明年第一季必須持有？
43：39 - 大唐新能源 （01798） 可分注買入？
44：00 - 金風科技 （02208） 也值得持有？
44：31 - 觀眾問股：小米 （01810） 27元買入應該再加注嗎？
45：43 - 觀眾問股：聯想 （00992） 前景點睇？8元有貨要止賺嗎？
47：08 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 308有貨 中綫可以看多少？
48：02 - 觀眾問股：ASM太平洋 （00552） 93元買入如何部署？
48：51 - 觀眾問股：京東物流 （02618） 平均買入價31元前景如何？
50：07 - 觀眾問股：世茂 （00813） 後市點睇？公司會不會倒閉？
51：06 - 觀眾問股：中國稀土 （00769） 0.95元買入要放嗎？
52：24 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

*年底執倉　明年首季要留意甚麼板塊？*【按此速睇】

 

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