【ET開市直擊】港股能否反彈到年底 體育用品股再起動？（歡迎留言交流）

市場對疫情拖累復甦憂慮紓緩，港股上日承接高開，恒生指數收市升131點，報23102點。港股能否反彈到年底，體育用品股再起動？耀才證券研究部總監植耀輝（Stanley）為你分析，立即點擊收看／收聽：

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