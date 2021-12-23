【ET開市直擊】港股能否反彈到年底 體育用品股再起動？（歡迎留言交流） 股市 05:40 2021/12/23 分享： 市場對疫情拖累復甦憂慮紓緩，港股上日承接高開，恒生指數收市升131點，報23102點。港股能否反彈到年底，體育用品股再起動？耀才證券研究部總監植耀輝（Stanley）為你分析，立即點擊收看／收聽： 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 立即登入：https：//video.hket.com/srvv023/財經台 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】恒指夜期收復二萬三 明年投資主題率先睇（附time code） 2021/12/22 【ET開市直擊】恒指夜期收復二萬三 明年投資主題率先睇（附time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告（內附2022年選股攻略） 2021/12/21 【ET開市直擊】本周嘉賓預告（內附2022年選股攻略） 【ET開市直擊】年結在即 速睇明年布局 港股、美股、A股部署（附Time code） 2021/12/21 【ET開市直擊】年結在即 速睇明年布局 港股、美股、A股部署（附Time code） 【ET開市直擊】加息風波「倒轉地球」 大市怎預示？（附time code） 2021/12/20 【ET開市直擊】加息風波「倒轉地球」 大市怎預示？（附time code） 【ET開市直擊】英央行加息有何啟示 金融股看俏？（附time code） 2021/12/17 【ET開市直擊】英央行加息有何啟示 金融股看俏？（附time code） 指數 港股 體育用品股 恒生指數 股票