【券商點睇】擴大內需仍為穩增長利器 農村消費成一大動力

東吳證券認為，擴大內需作為戰略基點仍是政策持續重點關注的領域。一方面，中央經濟工作會議強調了「保就業保民生」的重要性，一定程度反映政策已將解決消費問題著眼於其本質原因，即居民收入難以修復，只有就業、民生得到保障，居民消費能力和消費意願才可能得到有效改善。

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另一方面，政策在消費領域並非完全找不到切入點，農村消費領域被認為具有較大潛力。12月，發改委農村經濟司司長提到「構建新發展格局，農業農村有潛力和空間，承擔著發掘5億多鄉村居住人口的消費市場、落實擴大內需這個戰略基點的重要任務」。

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該行預期，明年農村大宗消費有望成為消費復甦的一大動力。12月的國務院政策吹風會上提及「鼓勵有條件的地區開展農村家電更新行動，實施家具家裝下鄉補貼和新一輪汽車下鄉」。鑑於當前穩增長政策主綫更加明確，上述農村消費很可能成為2022年消費復甦的一大動力。以史為鑑，2007至2010年「家電下鄉」政策有效拉動農村消費。由於農村居民可支配收入水平有限，歷年國家在刺激農村消費時往往採取財政直補措施，變相彌補農村居民消費力，期間農村的冰箱銷量佔全國冰箱內銷量比重一度高達52.6%。

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記者：林衛