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【券商點睇】市場對美國實體清單過於恐慌 醫藥股投資邏輯未打破

股樓投資 09:55 2021/12/23

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早前，市傳美國商務部發布新一輪限制性實體清單，當中涉及生物科技公司，觸發藥明生物（02269）等CXO股份急挫。民生證券判斷，市場過度恐慌，對醫藥行業整體無實質影響，醫藥大邏輯並未打破。

【同場加映】溫股知新：恒指未見底 收息股有計

該行指，從本次限制性實體清單情況來看，實體清單發布目的主要是針對科學研究院和部分光電機械企業，並非針對醫藥行業。雖然CXO行業是醫藥行業中，海外收入佔比較高的子行業，但由於CXO本質是服務型加工業，且屬於支持創新和幫助美國藥企降低成本、提高效率的關鍵之一，不涉及任何大國對抗和博弈因素，長期發展邏輯和空間良好。

【延伸閱讀】2022年部署：招商證券料明年教育股整裝再發 高教行業估值吸引，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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該行建議積極選擇CXO、新消費和生命科學產業鏈，料醫藥仍然值得重點布局幾個賽道。包括，CXO作為中國制度紅利及產業轉移的最大受益者，長期發展空間廣闊，發展邏輯通順，不受大國博弈干擾，值得積極擁抱。另外，高景氣的上游生命科學產業鏈及製藥裝備產業鏈，進口佔據主要份額， 在自立自強的背景下國產替代空間大，國產市佔率有望持續提升。

【同場加映】青姐話：為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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記者：林衛

股票 生物科技股 藥明生物（02269） 板塊

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