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【騰訊700】騰訊每21股派1股京東為中期息 同系16隻港股全日表現一覽

股樓投資 17:38 2021/12/23

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早前預告首次派發中期息的內地科網巨頭騰訊(00700)，公布實物分派特別中期股息，股東每持21股獲發1股京東集團（09618）Ａ類普通股，合共約4.57億股，相當於已發行股份總數約14.7％。京東集團Ａ類普通股持有人可就股東大會上提呈的任何決議案享有每股一票的投票權。騰訊為釐定享有實物分派的權利，股東截止過戶日期為明年1月24日至25日，3月25日寄發股票。騰訊周四收報461.8元，上升4.2%。京東則下跌7%收報259.6元。

【2022年部署】滙豐予恒指明年目標28030點 建議關注8大投資主題 薦買12股   詳情請看【下一頁

騰訊解釋，實物分派符合公司及股東的利益，公司投資策略的其中一方面為投資處於發展階段的公司，支持及分享投資公司的增長，並於投資公司可為其未來計劃自行籌集資金的適當時候退出投資。騰訊董事會相信，京東集團現已達致此情況，因此認為直接向股東轉讓持有的大部分京東權益是適當時間。騰訊說明，儘管進行實物分派，公司及京東集團將繼續保持雙方互利的業務關係，包括通過其持續的戰略合作協議。騰訊實物分派前持有京東已發行股份約17％，分派後仍持股約2.3％。由於騰訊減少於京東集團的投資，公司執行董事兼總裁劉熾平已辭任其於京東集團擔任的董事一職，今日起生效。

市場相信，騰訊今次實物分派內地大型網購平台京東的股權，有機會是內地現時強調反壟斷及共同富裕環境下的資本操作。除了京東，騰訊目前亦同時持有最少15隻本港上市中資科網企業的股權。市場估計上述股份日後有機會同樣遭騰訊減持作派息用途下，今日個別出現大跌。

騰訊現時投資港股今日表現一覽：

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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