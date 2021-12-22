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【內房買地】越秀地產收購杭州鐵路站附近地塊　涉資21億人幣

股市 23:10 2021/12/22

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越秀地產 （00123） 公布，透過附屬透過杭州豐勝房地產開發有限公司，通過公開掛牌方式以21.2億元人民幣，成功競得杭州市拱墅區鐵路北站單元GS1104-R21-05地塊。

杭州拱墅地塊佔地面積約43,526平方米，總可建築面積約140,791平方米，其中計容建築面積約100,110平方米。杭州拱墅地塊性質為居住用地。

根據出讓條件，項目公司須於杭州拱墅地塊內配建計容面積約為5,005平方米的住宅樓宇，配建工程成本預計約2355萬元人民幣。公司計劃通過外部融資（包括房地產開發貸款）為有關成本提供資金。建成後，配建工程將無償移交給杭州市政府指定部門。

杭州拱墅地塊位於拱墅區鐵路北板塊，距離在建地鐵4號線皋亭壩站300米。周邊教育、商業及醫療配套完善，有杭州市文瀾第二小學、銀泰城、寶龍廣場、新天地購物中心、太陽城和樹蘭（杭州）醫院。董事會認為，以合理價格收購杭州拱墅地塊，並將增加公司的優質土地儲備，進一步鞏固其於華東區域的戰略地位。

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編輯：區嘉俊

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港股 鐵路 杭州 越秀地產（00123）

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