▲ 【新股IPO】成都泉源堂遞交上市申請 3年累計虧損達4億元人民幣

內地零售藥房品牌成都泉源堂大藥房遞交港股上市申請，花旗和海通國際為聯席保薦人。根據弗若斯特沙利文資料，2020年，按每月每間藥房平均訂單數計，泉源堂於中國所有自營線上到線下（O2O）及線下零售藥房中排名第一。

截至2018年、2019年及2020年止，泉源堂分別錄得淨虧損淨9140萬元（人民幣；下同）、1.6億元、1.5億元，而截至2020年及2021年9月30日止9個月，淨虧損1.1億元及2.2億元，泉源堂指，主要由於持續擴展線下零售藥房網絡導致。

2018年、2019年、2020年及截至2021年9月30日止9個月，集團分別開設62間、96間、95間及181間新零售藥房。

泉源堂主要經營全渠道零售藥房業務，業務分別新零售業務，包括線下零售藥房及O2O零售業務；及B2C零售業務；集團亦為客戶提供SaaS解決方案服務。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關報道：

【新股IPO】百心安2185暗盤潛水跌4.5% 一手帳面虧損475元

【新股IPO】意大利遊艇廠Ferretti傳來港上市 集資規模約7.8億 山東重工濰柴集團為最大股東