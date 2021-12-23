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【一起酒過的日子@iM網欄】買香檳：如何確認香檳是好是差？

名人薈萃 10:22 2021/12/23

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何謂之一支好嘅香檳？

 

戴個頭盔先，這個問題永遠不會有 model answer，但在文章的最後，我有一個少少的建議，大家不妨一試。

 

入番正題，撇除釀酒技術、田壤、葡萄質素等的technical東西，我認為大體上，大家可以從兩個方面去睇一支香檳的質素。

 

第一當然是最直接的：味道。你可能會話，但係味道好主觀，有人鐘意香檳有花香味，有人鐘意蘋果味，而且味覺會隨著心情而改變，好唔好味因人而異。

 

的確，一個人飲悶酒同一班朋友坐埋一齊，一邊傾計一邊飲是有分別的。如果加上食物襯托，支酒自然會加多幾分。

 

所以要再鑽入少少，要注意 length 同層次，因為這個比較客觀。如果酒離開口腔後，香檳酒味只留在口腔一瞬間就消失，或者只有薄薄的味道而沒有什麼變化，一般不能說是好的香檳。

 

飲香檳時不妨好像使用漱口水時一樣，花幾秒讓酒去到口腔的不同角落，觸發所有味蕾。有沒有length和層次，有沒有複雜的味道，高下立見。

 

第二是評分。喂大佬，唔係呀，睇分數？係，但係其實睇分數都有技巧。

 

首先要睇你認為信得過的酒評人，其中一位我認為在香檳酒界最有公信力的是 Jancis Robinson。這位英國藉的酒評人甚少用上很多花言巧語，而且頗為嚴格，不常給滿分，所以有18.5分以上的，我都會特別留意（她以20分為滿分）。

 

而且看評分次餘也要比較，而且要 apple to apple。同一支酒除了要看不同酒評人是否都一致給高分數，更要跟同類型的香檳比較。例如兩支香檳，是否出自同一個Vintage，同一類葡萄，價錢相若？這樣再比較分數，會科學化一點。

 

順帶一提，飲香檳一定要識 Peter Liem。這位香檳達人，從賣酒到評酒，到現在在香檳區無人不認識不尊敬。他給的不是quantitative 的分數，而是每支酒背後 qualitative 的描述。有Peter Liem的加持，你大概可以放心買，放心飲。

最後，是我希望大家可以認真一試的方法。

 

開香檳時，不要喝光，把一杯的份量保留在樽內，蓋上香檳塞，然後放入雪櫃，等一天後再品嘗。這時候，氣泡和酒精已減弱，味道會有所變化，也更突出。這時，真正好的香檳也必然會成味道複雜的白酒。

 

作者_張天遠簡介：

前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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撰文 : 張天遠

欄名 : 一起酒過的日子

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