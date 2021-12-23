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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】奧運奪金全城掀起學劍熱潮 港隊成員開劍會冀帶來更多明日之星

名人薈萃 08:17 2021/12/23

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自張家朗在今年奧運花劍賽為香港奪得歷史性金牌之後，聽到不少朋友都想去學劍見識一下，亦有很多家長帶同子女去學。其實近年本港愈來愈多劍術學校，又或稱之為劍會，相信奧運過後已比之前忙得多。最近劍擊港隊成員汪承毅 Kevin 與柯俊而 Vincent就在九龍灣開設別樹一格的Novus劍會，並有健身設施，帶來嶄新概念。

Novus劍館備有健身器材，坊間少見。

在劍會正式開幕當天Kevin接受訪問時表示，有見及不少劍擊愛好者未必在運動上做得好全面，例如很少跑步等，為了培訓真正運動員，其劍會除了教劍，亦會為學員引入健身的體能訓練。年紀較小的小朋友主要以講究協調、反應及跑躍等遊戲為主，提升他們對劍擊的興趣，而年青或成年人則提供主要針對劍擊的健身體能訓練，例如訓練臀部肌肉及單腳訓練等，因為劍擊講求馬步要平穩紮實，劍擊弓步亦需要良好的跳躍力及爆發力。

早前Novus劍館開幕，右一為Kevin，中為柯俊而Vincent。

一眾劍擊界運動員在Novus劍館開幕當天撐場，右四為今年奧運花劍金牌得主張家朗。

Kevin表示劍擊亦會練習跑步，但當然不會練太多，例如會慢跑熱身及間歇跑等，跑吓停吓再跑，或100米衝100米慢跑，甚至是先做深蹲再來回跑，再重覆做，因為劍擊運動經常突然跑突然停，此類訓練可以加強有關的體能。

奧運帶動不少人報名學劍，Kevin指目前男女比例及大人和青少年的比例都是差不多，也有很多上班一族收工來學。他笑言小時候學劍很少媒體報道，現在有很多相關新聞，亦因而多了人認識劍擊。他相信劍擊熱潮不會退卻，因為劍擊運動有它的趣味性，現時亦有不少中小學提供劍擊課程。Kevin又指觀察力強及有耐性的人特別適合玩劍，但當然很難一概而論，要試過才知道，期待劍會日後能培訓更多明日之星及奧運冠軍，亦希望能令大眾享受及喜歡劍擊。

劍擊分佩劍、重劍及花劍三種，相信奧運過後大家都已略知有關比賽的規則。Kevin表示佩劍較適合喜歡快或急的人士，因為很多時比賽開始只一兩秒就已有得分，沒有太多思考時間；重劍則考驗耐性多些，要打一段時間才會得分，過程期間要保持身體移動及觀察對手；花劍則介乎兩者中間，講求多些花巧動作，亦有較多規矩及限制，所以需要保持頭腦清晰，思考多些策略及戰術。至於學員最終選擇哪一項，就視乎學員喜好，教練亦會因應學員專長提出建議，選擇後再重點訓練。

至於Kevin何時遇上劍擊這種運動，他表示小二當年因為喜歡看關於劍擊的青春電視劇，加上學校有劍擊課招募新生，所以與姊姊一起參與選拔，初初參與時Kevin玩花劍為主，升到初中後因應教練覺得自己較有耐性而轉玩重劍。

Kevin（左二）2011年在中學學界賽得到冠軍。

Kevin（右）大學時期代表理工大學得到大專盃冠軍。

對於今年奧運香港劍擊運動員有好成績，Kevin亦替他們感到高興，因為參與奧運甚至得獎可算是運動員的終極目標，大家亦由細到大在同一劍館練習，經常見面及一起參與不同的比賽。至於劍擊心得，Kevin表示最重要是不要輕言放棄，因為劍擊比賽經常會輸，要習慣將輸當作經驗，長打長有，與其他運動相比，劍擊路是可以很長，到三四十歲亦可有力挑戰職業賽事。

由於身兼劍擊教練工作，Kevin已由全職運動員轉為兼職運動員，講到未來個人目標，他表示由於練習時間少了，所以表現或較以往遜色，但亦因為教學生而令自己能夠在劍擊理論方面溫故知新，頭腦更清晰，希望日後有機會挑戰亞錦賽、世錦賽以至亞運等比賽，打到三四十歲。

 

Kevin（右三）曾在越南亞洲U23錦標賽代表香港奪得銅牌。

 

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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