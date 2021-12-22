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【小老闆生意經@iM網欄】用家角度出發 實用聖誕禮物推介

名人薈萃 22:10 2021/12/22

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經八達通獲發政府電子消費券的最後一期經已發放，未知大家領取了沒有？雖然最後一期的消費劵僅得$1,000，不過$1,000也好，都成功引起了不少市民的消費意欲。可能因為臨近聖誕節的緣故，不少人均把這$1,000用在購買聖誕禮物身上。

 

說起聖誕禮物，今個星期六是就聖誕節了，大家準備好聖誕禮物送人或跟朋友交換了嗎？筆者經營的店舖是主要售賣日韓卡通精品、家品、日用品等等。自12月以來，不少顧客入店購物都是以購買聖誕禮物為目的。綜合近幾個月星期顧客在本店購買的產品類別，筆者想在此跟各位分享一下今年受歡迎的聖誕禮物有什麼。

 

3大熱門聖誕禮物

 

首先，近日天氣轉涼，保暖相關的日用品自然成為送禮物的不二之選。而在今時今日的智慧科技時代，保暖用品不再局限是暖貼、暖水袋，手套或頸巾等等。現在流行的是電暖水袋、充電暖手蛋或是電暖毯等等。電熱水袋是一件方便使用，性價比及實用程度相當高的日用品。電熱水袋通過電源加熱電熱管，再由電熱管對液體進行加熱，水電隔離，使用期間相對安全。只要簡單充電5分鐘，便有長達近8小時的保暖功能。而具備卡通圖案的電熱水袋更是男友人送女友人的熱門選擇。除了電熱水袋，充電暖手蛋同樣都是送禮熱門之選，其實用程度高，物件的大小及重量都比較輕巧，不論男/女都喜歡選購。

 

另一比較多人選購的聖誕禮物是USB充電恆溫養生壺。近年市場上掀起一股沖花茶的熱潮，自疫情出現後，大家相比之前更講究養生，因此，不少辦公室上班人士都會在公司焗花茶/沖保健飲品。充電恆溫壺的賣點是可在一個壺內預設多種功能。如煲水、烔花茶/果茶，或是煮養生糖水、湯等等。只要按下不同的溫度或功能製，不同類型的養生飲品都可以煮到，並且會自動進行保溫。值得一提的是，近年市面上推出的電煮壺愈來愈輕巧，大部分設計都是內置可拆式玻璃壺及不鏽鋼泡茶杯，因此，在不需要煮養生飲品的日子，拆卸下機身就可以當普通玻璃杯使用。

 

還有一款比較熱門選購的聖誕禮物，就是卡通的LED 迷你夜燈。這類LED夜燈通常以 USB 插頭充電，具遙控或是觸控式調較光暗/開關。近年市場十分流行卡通款式的LED拍拍燈，就是拍打卡通3D的燈身，就可直接調較光暗或是開關，操作方便，十分適合作陪伴大人或小朋友睡眠產品。

 

希望以上的資訊，可以幫助大家選購一份實用又暖心的聖誕禮物給身邊的親朋好友！

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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