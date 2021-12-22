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【新股IPO】杭州博日科技傳已啟動上市預路演

股樓投資 21:57 2021/12/22

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消息指，杭州博日科技已啟動來港上市預路演，以評估機構投資者意向；該股計劃集資約2億美元；獨家保薦人為中金。博日科技成立於2002年，公司主要專注於設計、開發、生產及銷售三類PCR產品，即儀器、試劑及耗材，2020年，受疫情的催化作用影響，該公司營收同比增長757%至12.34億元（人民幣，下同)，淨利潤同比增長623%至2.17億元。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

博日科技於2018至2020年收益分別為7090萬、1.4億和12.3億元，而今年首6個月收益為7.9億元，按年增120.9%；至於2018至2020年年內溢利則分別為277.2萬元、3014.2萬元、2.2億元，而今年首6個月錄得溢利3.5億元，去年同期為虧損2.1億元。杭州博日科技招股書中稱，收益增長主要由於全球對於PCR檢測的需求大幅增長，而由於集團儀器為有效核酸檢測的儀器，故若干儀器及相關試劑的銷量自疫情爆發以來大幅增加。

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根據博日科技初步招股文件顯示，公司設計、開發、生產及銷售核酸檢測（PCR）儀器、試劑及耗材，包括樣本保存液、核酸提取試劑、基因擴增儀等。公司預期集資所得將用於加強研發、潛在收購、擴大產能、擴建營銷服務網絡與加強市場推廣，以及發展獨立臨床實驗室等。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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記者：張以正

IPO 港股

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