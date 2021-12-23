【理財智慧】政府放寬MPF投資 可以買中央政府及政策性銀行未評級債券 有助增加多元投資

特首在《2021年施政報告》提出，考慮放寬強積金投資於中央政府及政策性銀行未評級債券，並會作出相關的研究工作。財庫局局長許正宇昨日(12月22日) 發表網誌，指已經完成有關的研究，日後「打工仔」的強積金將可以有更多的投資選擇。

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債券基金

在改制之前，只限部分的未經評級的債券可以作為強積金投資的產品，主要的原因是強積金是一項長期儲蓄的退休計劃，而投資回報是直接影響「打工仔」的退休安排，因此在購買債券時盡量降低投資風險。今次的修例，只是允許將中央政府及3家政策性銀行 ( 國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行)納入獲豁免當局，而現時現時「獲豁免當局」包括特區政府，以及得到最高信貸評級的任何政府、國家或地區的中央或儲備銀行、或多邊國際機構。

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最多三成投資

由於現時的強積金投資主要分為股票與債券基金，當中的分別主要是股票與債券的佔比，股票基金比較適合願意承擔更高風險的「打工仔」，但當中也有一定程度投資於債券市場。修例後，每款強積金計劃可以把最多三成的資金投資於中央政府或政策性銀行同一次發行的債券，由於本身該債券具備派息、穩定和低風險的優勢，有助令強積金投資更趨多元化。

國債走向國際化

中國國債在近年愈來愈受到國際投資者的重視，因為中央政府一直降低進入內地資本市場的門檻，令更外海外的投資者參與其中，也令中國市場盡快與國際金融市場接軌。富時羅素在今年10月決定將中國國債納入其主力債券指數富時羅素全球政府債券指數（WGBI），其權重為5.25%，可見國債的認受性愈來愈高。

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相關性低

根據彭博的資料顯示，人民幣債券的利率與其他資產類別的相關性較低，例如與環球債券走勢只有22%相似度，所以加入作為資產配置有助增加多元性。同時，中央政府的債券回報也較其他政府債券回報較高，因此是一個較高回報的低風險投資產品。

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責任編輯：陳佳恩