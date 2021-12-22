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【TSLA】美監管調查Tesla 58萬輛電動車的遊戲功能　涉分散司機注意力並增加車禍風險

股市 21:23 2021/12/22

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【TSLA】美監管調查Tesla 58萬輛電動車的遊戲功能　涉分散司機注意力並增加車禍風險

美國監管機構就車上遊戲功能對58萬輛Tesla（美：TSLA）電動車展開調查。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，已對自2017年起出售的58萬輛Tesla電動車進行正式安全調查，原因是Tesla允許車主在電動車的前置觸控屏上玩遊戲，可能會分散司機注意力並增加車禍風險。

Tesla電動車巴黎釀嚴重車禍　涉事的士公司即時停用37輛Model 3，可看【下一頁】

NHTSA表示，已對至2017起出售的Tesla Model 3、Model S、Model X和Model Y型號車輛進行初步評估，發現車上的Passenger Play（乘客遊玩）功能可能會令司機分心，增加意外風險。NHTSA亦已確認Passenger Play功能自2020年12月起，已可在Tesla電動車中使用，此前相關功能僅在車輛停放時才可啟用。

NHTSA表示，將評估Passenger Play的各個方面，包括Tesla頻率和使用場景。

早前有外電報道，Tesla於車上新增3款遊戲，包括紙牌、噴氣式戰鬥機和征服場景類遊戲，並在車上貼上警告，提醒車輛行駛時，遊戲僅供乘客可玩，但這只屬提醒，司機仍可玩遊戲。

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